青龍獎得獎名單》朴贊郁《徵人啟弒》6獎大贏家 《醜得要命》10項入圍全槓

《徵人啟弒》6獎大贏家，朴贊郁因故未能前來領獎。（翻攝自KBS2）

〔記者鍾志均／綜合報導〕第46屆青龍獎上演戲劇性時刻，玄彬、孫藝真夫妻雙雙稱帝封后，朴贊郁導演的《徵人啟弒》最終奪下最佳影片、導演、影后、男配角等6獎成為大贏家，可惜入圍10項提名的《醜得要命》顆粒未收。

玄彬（右）獲頒影帝，深深擁抱愛妻孫藝真。（翻攝自KBS2）

玄彬以《哈爾濱》奪下影帝，起身後第一時間緊抱老婆孫藝真，之後緩緩走上台，更不忘向愛妻致謝，並提到兒子給予最大的力量，感動台下嘉賓；該片講述獨立鬥士安重根的故事，玄彬坦言原本沒自信演出，幸好最後導演給予力量，接著忍不住眼眶泛紅，深受感動。

請繼續往下閱讀...

孫藝真則是憑《徵人啟弒》抱走影后，聽到名字時，直言眼前一片黑，時隔7年回歸銀幕的她，感謝導演、製作組肯定，接棒老公放閃，直呼謝謝世上最摯愛的2位男人（指玄彬和兒子）。

「第46屆青龍電影獎」得獎名單：

【最佳電影】徵人啟弒

【導演獎】朴贊郁 / 徵人啟弒

【新人導演獎】金惠英 / 沒關係，我沒事！

【最佳男主角】玄彬 / 哈爾濱

【最佳女主角獎】孫藝真 / 徵人啟弒

【最佳男配角】李星民 / 徵人啟弒

【最佳女配角】朴智賢 / 窺鏡

【新人男演員獎】安普賢 / 凌晨兩點的惡魔

【新人女演員獎】金度延 / 單細胞女孩與校園怪談

【攝影照明獎】哈爾濱

【劇本獎】終極對弈

【音樂獎】徵人啟弒

【美術獎】戰，亂

【剪輯獎】異能5：死了一個超人以後

【技術獎】徵人啟弒 / 服裝

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法