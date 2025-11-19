自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

青龍獎得獎名單》朴贊郁《徵人啟弒》6獎大贏家 《醜得要命》10項入圍全槓

《徵人啟弒》6獎大贏家，朴贊郁因故未能前來領獎。（翻攝自KBS2）《徵人啟弒》6獎大贏家，朴贊郁因故未能前來領獎。（翻攝自KBS2）

〔記者鍾志均／綜合報導〕第46屆青龍獎上演戲劇性時刻，玄彬、孫藝真夫妻雙雙稱帝封后，朴贊郁導演的《徵人啟弒》最終奪下最佳影片、導演、影后、男配角等6獎成為大贏家，可惜入圍10項提名的《醜得要命》顆粒未收。

玄彬（右）獲頒影帝，深深擁抱愛妻孫藝真。（翻攝自KBS2）玄彬（右）獲頒影帝，深深擁抱愛妻孫藝真。（翻攝自KBS2）

玄彬以《哈爾濱》奪下影帝，起身後第一時間緊抱老婆孫藝真，之後緩緩走上台，更不忘向愛妻致謝，並提到兒子給予最大的力量，感動台下嘉賓；該片講述獨立鬥士安重根的故事，玄彬坦言原本沒自信演出，幸好最後導演給予力量，接著忍不住眼眶泛紅，深受感動。

孫藝真則是憑《徵人啟弒》抱走影后，聽到名字時，直言眼前一片黑，時隔7年回歸銀幕的她，感謝導演、製作組肯定，接棒老公放閃，直呼謝謝世上最摯愛的2位男人（指玄彬和兒子）。

「第46屆青龍電影獎」得獎名單：

【最佳電影】徵人啟弒

【導演獎】朴贊郁 / 徵人啟弒

【新人導演獎】金惠英 / 沒關係，我沒事！

【最佳男主角】玄彬 / 哈爾濱

【最佳女主角獎】孫藝真 / 徵人啟弒

【最佳男配角】李星民 / 徵人啟弒

【最佳女配角】朴智賢 / 窺鏡

【新人男演員獎】安普賢 / 凌晨兩點的惡魔

【新人女演員獎】金度延 / 單細胞女孩與校園怪談

【攝影照明獎】哈爾濱

【劇本獎】終極對弈

【音樂獎】徵人啟弒

【美術獎】戰，亂

【剪輯獎】異能5：死了一個超人以後

【技術獎】徵人啟弒 / 服裝

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中