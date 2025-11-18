自由電子報
娛樂 最新消息

這局不是你倒就是我倒！大師兄7點反擊館長

館長連日開直播反擊不實指控，前員工「大師兄」李慶元昨晚反擊。（翻攝自Youtube）館長連日開直播反擊不實指控，前員工「大師兄」李慶元昨晚反擊。（翻攝自Youtube）

〔記者林南谷／台北報導〕網紅「館長」陳之漢近日遭前員工「大師兄」李慶元與高階主管小瑋毀滅式爆料，控他性騷擾、收受中國資金及內部管理等多項爭議，更質疑館長曾要員工「去睡館嫂」，李慶元17日晚間再開撕館長，列出7點回覆館長指控。

李慶元發文以「陳先生」稱呼館長，他說：「我不像你是位資深的網紅，那麼懂得操做手段跟帶風向，也沒有像你臉皮厚到去情勒大家，我只會實話實說，讓大家看清你的為人。」李慶元痛斥館長滿嘴謊言、直播演戲流淚演技厲害，不配稱為網紅，更不配當一位公眾人物，「你這10幾年來所捐的錢、所做的善舉，大多數都是公司股東的錢，來塑造你這10幾年的假人設。」

針對館長近日直播控訴，李慶元列出7點回擊：

第一，館長控訴他恐嚇，李慶元反問「那你為什麼不敢提告？這不像你的行事作風」。

第二，館長說蛋捲機器是他找的李慶元要求提出證明。

第三點他繼續追問，既然蛋捲配方是館長找的，為何不接下來做？原班底會離開，以館長現在打出的悲情牌生意一定嚇嚇叫。

第四，館長說大胖和李慶元不好，李慶元反問「那為什麼大胖全家有時候都會來夜市找我聊天？」

第五，公司員工若都和李慶元不好，「那為什麼還會有離職員工跟在職員工都會來夜市找我聊天？」

第六，館長一人有三台車，G63也是租賃的、也算公司資產，為何最後變為個人？

最後，李慶元邀館長來場直球對決「雙直播」，強調此事件原本僅是協助排解而已，「我有對你錄音嗎？但這都沒有關係了，這局不是你倒就是我倒。」



