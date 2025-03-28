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許聖梅看完趙駿亞認錯聲明 氣炸狂爆黑歷史

女星吳婉君（右）深夜赴警局報案指控趙駿亞家暴。（翻攝自臉書）女星吳婉君（右）深夜赴警局報案指控趙駿亞家暴。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星吳婉君深夜赴警局報案指控趙駿亞家暴，兩人戀情也隨之曝光，如今吳婉君已提告傷害並申請保護令，趙駿亞則在犯錯過後在網路上發出985字聲明，資深媒體人許聖梅看完趙駿亞的道歉聲明後，反而更氣！

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許聖梅認為趙駿亞的聲明真的「太誇張了」，她表示從沒看過一個藝人的聲明寫成那樣，尤其是中間「我陽光的人設原來都是假的，我只有自己陽光，卻把黑暗丟給別人。家暴是一種無形的利刃，我是那個恐怖的加害人，更恐怖的是受害人是我摟在懷裡都嫌不夠的吳小姐。我需要被制裁，對不起、我真的很抱歉」這段，簡直精彩極了。

許聖梅看到趙駿亞的道歉聲明氣炸。（翻攝自臉書）許聖梅看到趙駿亞的道歉聲明氣炸。（翻攝自臉書）

許聖梅認為趙駿亞說自己「陽光的人設」，但他早就犯下多次家暴罪刑，「他應該都知道自己很恐怖，他應該知道自己很可惡，這不是他第一次家暴，他很多次了」。許聖梅也翻出過去趙駿亞在美國家暴其他人，最後蹲大牢16個月，更令人詫異的是「坐完牢之後就被驅逐出境，所以他從美國回來台灣之後，又有兩次是人家有提告的，只是最後有的是不起訴，有的可能對方也不想多說」。

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趙駿亞明知自己喝酒之後「整個人就走鐘」，但打完人之後隔天又變得像瓊瑤男主角一樣「又哭又痛罵自己，所以女人都會原諒他」許聖梅看著趙駿亞的聲明氣炸：「所以這不是他第一次暴力事件，雖然趙駿亞說我會接受制裁，你之前就接受過制裁了，你有好嗎？」更指坐牢16個月根本沒讓趙駿亞到教訓。

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