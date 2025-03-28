林俊傑出手了！簽下神秘女歌手 絕美真面目終於曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕新加坡歌手「Jasmine Sokko」楚晴加盟金曲歌王JJ林俊傑的公司，去年底就在JJ的巡演驚喜亮相，對於加入新東家，楚晴開心表示：「雖然合作才剛剛開始，但我已感受到巨大的成長，能與最優秀的人並肩工作，我由衷地感到榮幸。」期待未來共創夢想中的音樂藍圖。

楚晴加盟林俊傑的經紀公司。（JFJ Productions提供）

楚晴2016年自選秀節目《即刻電音》出道，當時臉上半掩的面具是她著名的標誌，起初從未露全臉的她，也引發一陣大眾的好奇與討論。而楚晴在電子流行樂、實驗音樂、聲音藝術等多元類型間遊走，也是Spotify上播放量最高的新加坡女歌手之一。

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楚晴正式加入JFJ Productions，首張專輯《BURNOUT DYNASTY》重磅登場，這張作品反映了她的個人成長文化經驗，更以「亞洲未來主義」為概念，曲風沿襲她擅長的流行電子。

楚晴表示：「我想用這張作品建立自己的世界觀，這張專輯表達我生活的各種情感經歷。」期待每個聆聽的人都能從中感受到她在創作時開心自由的狀態。

楚晴脫下招牌面具，以真面目示人。（JFJ Productions提供）

經常配戴面具、頭飾詭祕個人形象是大眾所熟悉的楚晴，這次發片她拿下了放在臉上多年的面具，以正臉示人。其實早在2023年，楚晴就嘗試拿下面具在社群曝光，美貌讓大批歌迷驚艷

楚晴談到：「面具曾是我的避風港，但隨著時間的推移，它已融入我的身份。如今，我的音樂風格逐漸成型，我希望超越『面具歌手』的標籤，讓聽眾認可並記住屬於我自己的獨特音景。」

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