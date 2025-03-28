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趙露思認了「與爸媽不親」 節目上突爆哭：我從小不被偏愛

趙露思去年底病倒，因憂鬱症導致軀體化嚴重，當時還罹患了失語症，引發大批網友討論。（翻攝自微博）趙露思去年底病倒，因憂鬱症導致軀體化嚴重，當時還罹患了失語症，引發大批網友討論。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國知名女星趙露思的身體透過復健後情況逐漸好轉，在今年初陸續參加公開活動，近期也剛開播自己參與的公益節目《小小的勇氣》，節目中，不僅能看到趙露思近距離和大自然接觸、還有與許多小朋友的互動，因一位爺爺的暖心舉動，還讓她瞬間情緒潰堤，談論到父母更是有些無奈。

趙露思在節目中受訪時突落淚。（翻攝自微博）趙露思在節目中受訪時突落淚。（翻攝自微博）

節目後訪中，趙露思非常坦率地表示從小就跟父母不親，因自己16歲就到外地讀書，緊接著出道忙工作，絲毫沒有感受到父母對她的偏愛，然而，也提到了父母不喜歡她抱怨，因他們沒有真正看過趙露思工作的過程，所以曾經對她說：「現在這樣也不錯，別抱怨了。」出道後就自立自強，與父母一直呈現一個「互不依賴」的關係，因為這次生病，才與父母變得比較像家人

此外，因在節目上與一位爺爺的溫馨互動，讓她想起自己離世的親爺爺，「要善良、要樂於助人、要勇敢」透露這段話是爺爺交給她的，因想念爺爺她也不禁落下了眼淚。

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