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娛樂 音樂

許富凱不藏了！成為「這團體」信徒 媽媽也現身

〔記者張釔泠／台北報導〕「2025屏東三大日音樂節」將於4月11、12、13日連續三天盛大開唱，今年祭出豪華卡司：金曲歌后楊乃文 、亞洲舞王羅志祥、金曲歌王許富凱、金曲樂團血肉果汁機等16組歌手接力飆唱，許富凱大力推薦屏東小吃：「太多太多美食，我最愛屏東民族路夜市，那有我滿滿的小時回憶，還有從小吃到大的美食，土魠魚羹、快餐店、愛玉冰等。」不忘呼籲粉絲們：「今年春天比較調皮，忽冷忽熱，對身體的影響比較大，很怕一直感冒，大家要好好照顧身體。」

許富凱。（屏東縣政府提供）許富凱。（屏東縣政府提供）

許富凱首次登上三大日演出，「這次選唱的歌都是我很少對外演唱的歌，其中兩首比較藍色調的歌，也邀請一位吉他手用不插電方式來演出，我個人非常期待！」至於將與血肉果汁機合體演出，他形容：「每一次跟血肉的合作，我都會再次變成他們的信徒，也有許多粉絲朋友看到卡司，也希望我們能再次攜手合作，我想這一次請大家用力跟我們一起的『殺翻現場』！」回到家鄉主場，他透露：「每一次只要回南部演出，媽媽都會在，這一次也不例外。」

血肉果汁機。（屏東縣政府提供）血肉果汁機。（屏東縣政府提供）

金曲樂團血肉果汁機直球對決：「大家看到今年屏東三大日的演出名單，我想大家就該期待看到我們久違地和誰同台共演哪一首歌了吧！好久沒演這首，好興奮啊！」明示將與許富凱再度攜手飆唱神曲，他們形容彼此默契：「從第一次認識合作到現在竟然也三年左右了，在那之後其實私下也都有保持聯絡和關心，春節也不忘送禮問候！很開心能因為合作而結交這位真的很會唱歌的好朋友。」這次也是〈伊的身邊已經有別人2023〉這首歌上架後的第一次共演，對於春天的感受，他們笑說：「春天這季節⋯越來越模糊了，據說四月還有寒流要來？！」

楊乃文。（屏東縣政府提供）楊乃文。（屏東縣政府提供）

金曲歌后楊乃文相隔6年登上三大日舞台，很久沒有到屏東走走的她，稱讚墾丁、恆春風景非常漂亮，希望有機會可以來旅行。更認為春天與音樂相當契合：「春天是一個很舒服、很迷人的天氣，很適合到處走走，到屏東聽音樂、吃美食，享受春天的音樂盛典。」面對屏東炙熱天氣，呼籲粉絲屆時儘量避開紫外線高的時段出門，出門一定要擦好防曬、並且多補充水分。

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