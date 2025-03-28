金賽綸早預告自己將離世？ 痛失摯友文彬的手寫信曝光

南韓女星金賽綸於2025年2月16日離世。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓已故女星金賽綸近期與男星金秀賢的糾紛鬧得沸沸揚揚，粉絲怒批「讓她離世後都不得安寧」。然而，受金賽綸家屬所委託的YouTube頻道《橫豎研究所》正持續爆料中，不僅公開金秀賢與未成年時期的金賽綸戀愛證據，還曝光了金賽綸寫給已故摯友文彬（ASTRO成員）的手寫信，讓兩方粉絲不禁流下眼淚。

金賽綸在信中寫道：「知道你的死訊後，我非常痛苦，一度想追隨你一起離開，但我還是每天告訴自己，掙扎地活著，日子終會過去」、「我很後悔沒能多關心你，原本想打電話聯絡，但當時的我自顧不暇，最終沒能撥出那通電話」、「你等著，我們很快就會再見面的」等低潮文字，明面上來看是在悼念摯友文彬，但有網友認為她在信中提到太多次「想離開」、「想追隨一起去」等言論，被懷疑是在預告自己會無預警地離開人世間，最後只留給家人及粉絲無限的遺憾。

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《橫豎研究所》曝光了金賽綸寫給已故摯友文彬的手寫信。（翻攝自YouTube）

根據韓網，金賽綸與文彬同為童星出身，兩人從小到大的交情頗深，還曾經合作過網劇《To Be Continued》，沒想到如今相繼離世，讓南韓演藝圈失去兩位即將發光發熱的新生代明星。

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