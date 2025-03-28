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娛樂 最新消息

DKB撂話「請給我發票」全員嗨翻 熙瓚連珠砲中文驚豔全場

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國新生代男團DKB 29日將在台舉辦限量拍照簽名會，他們昨接受台媒訪問，7位成員默契十足，互相鬥嘴；聊起「中文」題，眾人一致認為發音最難，不過熙瓚狂飆多句中文，誠意滿滿，搏得現場眾人掌聲。

DKB撂話「請給我發票」全員嗨翻 熙瓚連珠砲中文驚豔全場DKB昨接受台媒訪問，展現好感情。
（Brave Entertainment、FU Entertainment、DJB提供）

上回他們來台獻唱中文歌，被問還記得多少中文，YUKU率先表示「洗手間在哪」，又說喜歡五月天；輪到熙瓚表現時，他用中文緩緩說出：「我的中文還不太好，但我會嘗試，我的優點是善於傾聽別人的故事，並且我做任何事都很努力，充滿熱情，我非常熱愛舞蹈，雖然我還有很多不足，但我會努力的請多多關照，我愛你們。」完全未看小抄，也沒人提示，吸引眾人鼓掌稱讚。

有記者現場教學，請成員們在台入境隨俗說起「請給我發票」，7帥語調整齊劃一，得知發票有機會中最大獎千萬台幣，全員歡呼，展現率真可愛的一面。

DKB撂話「請給我發票」全員嗨翻 熙瓚連珠砲中文驚豔全場DKB昨接受台媒訪問，展現好感情。
（Brave Entertainment、FU Entertainment、DJB提供）

DKB上回來台時，曾拍Vlog介紹台灣美食，問到眾人能否接受「香菜」？HARRY表示平常可以加，但七位成員只有三位能接受，YUKU立馬補充：「香菜味道太重，有時候會蓋過其他食物的味道。」至於不敢吃的台灣食物，大家首推「臭豆腐」，D1更是笑說「光聞到臭豆腐的味道，都會留下眼淚」。

成員們目前住在宿舍，活動都綁在一塊，聊到誰最常遲到？大家都推GK，另外YUKU也是遲到一員，他立刻解釋「有時候早上很難起床」；追問是否有訂規則，若遲到會有何處罰？E-CHAN就說，通常有五分鐘的寬容時間，但如果犯錯的話，會被規定，下次活動要是第一個或最後一個回家。

DKB撂話「請給我發票」全員嗨翻 熙瓚連珠砲中文驚豔全場DKB昨接受台媒訪問，展現好感情。
（Brave Entertainment、FU Entertainment、DJB提供）

此外，YUKU號稱是7人之中唯一的「I人」，問他覺得誰最吵？他笑指HARRY-JUNE，HARRY-JUNE立刻自招「自己覺得蠻吵的」，隨後又說E-CHAN更吵，虧他還會自言自語，眾人七嘴八舌，看得出彼此感情非常好。

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