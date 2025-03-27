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娛樂 最新消息

U:NUS改當情慾系偶像！靈感來自「它」：早晚都適合吃

U:NUS打造洗腦夯曲《嗨到臉紅紅》。（滾石唱片提供）U:NUS打造洗腦夯曲《嗨到臉紅紅》。（滾石唱片提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕U:NUS連兩天在Legacy TERA舉行「U:NUS [ LU:V LAB ] Valentine’s Fan Party」情人節粉絲派對，驚喜曝光多首全新作品，包括《偷心賊》、《鬆餅》以及洗腦神曲《嗨到臉紅紅》。

對於歌迷的期待，團員倆倆創作的實驗單曲終於上線，蔡承祐與高胥崴共同創作的《偷心賊》，以復古編曲及真摯又充滿純愛的歌詞，搭配舞蹈快版節奏，打造出R&B浪漫情歌。

蔡承祐分享創作靈感，「我一直想用『舞步』這兩個字寫出浪漫題材的歌，剛好胥崴說可以做舞曲，所以就快速寫了副歌。」兩人聯手完整歌曲，並將歌名交給心愛的粉絲來命名，高胥崴說：「最後是用讚數最高的『偷心賊』，也像是遇到心儀的對象一見鍾情內心的潛台詞，非常符合歌曲。」

U:NUS驚喜推出新歌。（滾石唱片提供）U:NUS驚喜推出新歌。（滾石唱片提供）

《鬆餅》由AuZTIN（吳昱廷）與高胥崴攜手打造，創作時他們嘗試要當情慾系偶像，就快速把腦海中的畫面寫成歌，吳昱廷補充：「因為鬆餅很甜，早晚都適合吃，所以用來譬喻慾望。」

有趣的是，當初編舞時，兩人不斷向老師強調舞要很性感，高胥崴說：「但可能平時我們風格酷帥，所以老師一直覺得我們在開玩笑！」

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