（影）家寧終於發新片 網友留言比本文精彩

網紅家寧今晚更新影片，充滿詭異微笑。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅家寧日前遭前男友Andy指控一家人奪走經營10年的YouTube頻道「眾量級CROWD」，同時將他移除公司董事職位，Andy辛苦創作經營每月只領5.5萬熙文，還被控告違反個資法、妨害名譽，為此Andy還被請到警局作筆錄。家寧發完律師聲明後即神隱，今（27）她終於更新社群平台，發了一部新影片，不但面帶笑容，還教大家如何化個美美的妝。

家寧更新社群平台內容，但卻是一支莫名其妙的化妝教學片。（翻攝自IG）

家寧事發後就神隱，直到本月18日透過社群發出律師聲明，接著社群帳號多次刪除貼文，也始終未更新。沒想到今晚家寧不但發了新影片，更是一段教大家化妝的影片，她在貼文內容僅附上表情符號，並無任何文字。

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網友看到家寧更新影片，大批湧入留言，很多人問：「請問您的化妝品是用andy的錢買的嗎？」、「要還錢了嗎？」、「還有心情拍化妝影片⋯先還錢吧」、「太酷了啦還更新欸 看來日子過得很不錯啊張家寧」。

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