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金秀賢拍攝性感內衣照！爆傳給金賽綸喊：我不丟臉

「橫豎研究所」公開金秀賢拍攝性感內衣照的影片。（翻攝自YouTube）「橫豎研究所」公開金秀賢拍攝性感內衣照的影片。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢被爆出與未成年的金賽綸交往，事件延燒快20天，「橫豎研究所」今天（27日）白天開記者會不講清楚，晚間直播又爆料，公開金秀賢在2019年從巴黎寄給金賽綸的明信片，還曝光金秀賢傳給金賽綸一段「性感內衣」影片，讓主播金世義質疑：「這是正常人嗎？」

「橫豎研究所」公開金秀賢所寫的明信片。（翻攝自YouTube）「橫豎研究所」公開金秀賢所寫的明信片。（翻攝自YouTube）

「橫豎研究所」在今天晚上公開了一封明信片，日期為2019年11月1日，信上寫著「賽綸我綸，我在巴黎喝酒了，今天在紀念品店買了明信片並寫了，會成為嘮叨的人，愛你，乖巧的賽綸我綸，天天都很抱歉。」這封明信片的署名為「YTR金巴黎」。

金世義聲稱，在巴黎的金秀賢還傳了另一段影片給金賽綸，金秀賢在影片中自稱是「YouTuber金Tuber，我現在內衣內褲店前面，這裡…這個…有點非常，（韓國）沒有這種身材，這種比例…要怎麼模仿才行？」還分享剛好有一對爸爸和女兒經過，女兒剛好與金秀賢對視，並用非常驚嚇的表情看著他，但金秀賢強調「我一點都不覺得丟臉」。

「橫豎研究所」公開金秀賢拍攝性感內衣照的影片。（翻攝自YouTube）「橫豎研究所」公開金秀賢拍攝性感內衣照的影片。（翻攝自YouTube）

金世義表示，這是金秀賢本人拍攝，傳給金賽綸的影片，且聲稱這個已經算尺度小，只是為了保護家人以及金賽綸家屬的名譽，所以才忍著不說。金世義還意有所指的再次做出「咬筆」的動作，暗示金秀賢還有更誇張的舉止。不過至截稿為止，仍沒有決定性證據。

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