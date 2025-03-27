張秀卿、陳孟賢為搶C位上演摔角！「失控畫面」竟引人遐想

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝一級棒》近日邀來2大台語天后張秀卿和王瑞霞，2人也跟陳孟賢一起嗨唱《辣妹駕到》，3人最後要搶C位時，張秀卿直接跟陳孟賢上演「摔角」，陳孟賢整個人「倒躺」在張秀卿兩腿間，畫面引人遐想。

張秀卿（中）過肩摔吳孟賢（躺地）。（中視提供）

陳孟賢獻唱王瑞霞的成名曲《絕情雨》，並改編歌詞邊唱邊扭腰擺臀，笑果十足，許志豪打趣道：「霞姊準備寄存證信函給你了，玉女被你唱成這樣。」提到這首歌，王瑞霞忍不住哽咽說讓她回憶起當年出道的甘苦。

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許志豪（右）差點扭斷張秀卿（中）的手，連忙道歉。（中視提供）

張秀卿與許志豪、吳俊宏合唱《愛情白酒》，小小舞步卻因方向不同讓張秀卿大喊：「你是要弄斷我的手嗎？」3人也一起嗨唱《辣妹駕到》，搶C位時，張秀卿竟與陳孟賢上演「摔角」，畫面引人遐想。

張秀卿（右）與王瑞霞擔任評審，對「青睞者」選擇意見不合。（中視提供）

節目中，張秀卿與王瑞霞擔任評審，對「青睞者」選擇意見不合，發生姊妹爭執，氣氛僵持；許志豪的唱功獲得稱讚，康康也誇獎他在《綜藝一級棒》的進步，許志豪聽後滿意，但康康隨即補充道：「我是說你的主持功力啦！」讓他的玻璃心瞬間碎裂。

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