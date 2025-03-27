晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張秀卿、陳孟賢為搶C位上演摔角！「失控畫面」竟引人遐想

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝一級棒》近日邀來2大台語天后張秀卿和王瑞霞，2人也跟陳孟賢一起嗨唱《辣妹駕到》，3人最後要搶C位時，張秀卿直接跟陳孟賢上演「摔角」，陳孟賢整個人「倒躺」在張秀卿兩腿間，畫面引人遐想。

張秀卿（中）過肩摔吳孟賢（躺地）。（中視提供）張秀卿（中）過肩摔吳孟賢（躺地）。（中視提供）

陳孟賢獻唱王瑞霞的成名曲《絕情雨》，並改編歌詞邊唱邊扭腰擺臀，笑果十足，許志豪打趣道：「霞姊準備寄存證信函給你了，玉女被你唱成這樣。」提到這首歌，王瑞霞忍不住哽咽說讓她回憶起當年出道的甘苦。

許志豪（右）差點扭斷張秀卿（中）的手，連忙道歉。（中視提供）許志豪（右）差點扭斷張秀卿（中）的手，連忙道歉。（中視提供）

張秀卿與許志豪、吳俊宏合唱《愛情白酒》，小小舞步卻因方向不同讓張秀卿大喊：「你是要弄斷我的手嗎？」3人也一起嗨唱《辣妹駕到》，搶C位時，張秀卿竟與陳孟賢上演「摔角」，畫面引人遐想。

張秀卿（右）與王瑞霞擔任評審，對「青睞者」選擇意見不合。（中視提供）張秀卿（右）與王瑞霞擔任評審，對「青睞者」選擇意見不合。（中視提供）

節目中，張秀卿與王瑞霞擔任評審，對「青睞者」選擇意見不合，發生姊妹爭執，氣氛僵持；許志豪的唱功獲得稱讚，康康也誇獎他在《綜藝一級棒》的進步，許志豪聽後滿意，但康康隨即補充道：「我是說你的主持功力啦！」讓他的玻璃心瞬間碎裂。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中