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娛樂 日韓

Jennie活廣告 「我最愛的零食」農心股價狂飆

韓國大勢女團BLACKPINK的成員Jennie近期強力宣傳個人專輯。（翻攝自IG）韓國大勢女團BLACKPINK的成員Jennie近期強力宣傳個人專輯。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國大勢女團BLACKPINK的成員Jennie近期強力宣傳個人專輯，本月10日上了美國脫口秀節目《The Jennifer Hudson Show》，聊天時Jennie提到自己很喜歡韓國零食，並拿出她最愛的香蕉口味，立刻造成搶購。製造該款零食的母公司「農心」市值也瞬間大漲將近17％，股價狂飆。

Jennie上美國脫口秀節目《The Jennifer Hudson Show》拿出自己最愛的零食。（翻攝自X）Jennie上美國脫口秀節目《The Jennifer Hudson Show》拿出自己最愛的零食。（翻攝自X）

Jennie在節目中提到自己超愛吃韓國零食，特別是一款香蕉餅乾，「這是我從小就最愛的零食，雖然是香蕉口味，但味道滿出乎意料之外的！」她手上拿著黃色包裝的零食，主持人嘗過後也感到相當驚訝，這個片段立刻造成瘋狂討論。Jennie也在節目中提到自己也很喜歡韓版蝦味先、鯨魚王脆餅，沒想到該款香蕉餅乾立刻成為網路熱門搜尋關鍵字，還有很多人跑到超市搶購，這讓生產該款零食的農心公司趕緊跟上熱潮，大力宣傳這款過去不是主力商品的香蕉零食「Banana Kick」。

生產該款香蕉餅乾母公司農心市值狂飆，一個月內市值多了16.93％，如今農心的市值有2.5兆韓圜（約新台幣565億元）。

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