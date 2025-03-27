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娛樂 最新消息

初見面5分鐘就「雙唇交纏」 葛兆恩深夜帶男伴返家...竟把人弄哭了

夏和熙（左起）、幸卓輝、林輝煌、紀成澔、葛兆恩出席《對立而已》首映記者會。（三立提供）夏和熙（左起）、幸卓輝、林輝煌、紀成澔、葛兆恩出席《對立而已》首映記者會。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「寶弟」葛兆恩、紀成澔、夏和熙、林輝瑝、幸卓輝今（27日）出席三立BL劇《對立而已》首映記者會。葛兆恩劇中與紀成澔組CP，兩人首度合作，笑說第一天見面5分鐘就排嘴對嘴的戲，且劇中的親密戲超過10場，有些甚至是現場即興，「情緒到了應該就要往下走。」

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幸卓輝（左起）、林輝煌、紀成澔、葛兆恩、夏和熙出席《對立而已》首映記者會。（三立提供）幸卓輝（左起）、林輝煌、紀成澔、葛兆恩、夏和熙出席《對立而已》首映記者會。（三立提供）

「寶弟」葛兆恩出席《對立而已》首映記者會。（三立提供）「寶弟」葛兆恩出席《對立而已》首映記者會。（三立提供）

葛兆恩挑戰不同以往的角色，展現反璞歸真的細膩演技，他首次挑戰感情戲，直喊：「太害羞了！」試鏡時與紀成澔見面不到5分鐘就親上，笑說：「之前演戲比較少碰到這樣的橋段，之前比較多的是演反派、運動題材，這次第一次接觸到愛情戲分這麼濃厚。」

「寶弟」葛兆恩出席《對立而已》首映記者會。（三立提供）「寶弟」葛兆恩出席《對立而已》首映記者會。（三立提供）

葛兆恩的媽媽金友莊、姊姊「阿寶」葛宸羽、妹妹「寶妹」葛嘉怡都是腐女，他根本不敢和家人一起觀看演出，至於家人是否會好奇親密戲？他打趣喊：「她們就是想看這個！」葛兆恩劇中與紀成澔的情感發展被形容為「帶感又動人」，其中一場吻戲更被製作人大讚：「這是VBL系列拍得最漂亮的一對！」

幸卓輝（左起）、林輝煌、夏和熙、紀成澔、葛兆恩出席《對立而已》首映記者會。（三立提供）幸卓輝（左起）、林輝煌、夏和熙、紀成澔、葛兆恩出席《對立而已》首映記者會。（三立提供）

紀成澔為男團VERA成員，他首次挑戰戲劇演出，讓團員們羨慕不已，打趣說：「因為以前都是唱跳，第一次又是第一個跳出來演戲，所以大家羨慕吧！」笑說在拍戲期間私下都叫葛兆恩「老前輩」，爆料初見葛兆恩，覺得他高冷、有距離，然而葛兆恩為了拉近距離、陪養默契，趁家裡沒人時，邀請紀成澔來家中讀本，深夜共處2、3小時，兩人一起看片段排戲，且紀成澔因第一次演戲，一度壓力大到流淚，他感謝葛兆恩在旁陪伴，「那時很緊張，他帶領我熟悉劇組。」

葛兆恩、紀成澔在《對立而已》組CP。（三立提供）葛兆恩、紀成澔在《對立而已》組CP。（三立提供）

但其實葛兆恩這次拍戲也很緊張，因為大家會看到他較脆弱、情感流露的一面，「雖然角色歸角色，但有時候會代入自己脆弱的情緒，可能是以前小時候在節目、大家沒有看過的面向。」他認為與紀成澔是相輔相乘，「他讓我變得比較放輕鬆，一開始不講話是在想，要怎麼呈現最完美的演出，以前上節目是開開心心的搞笑，這次要把深沉的情緒表現出來，我們足夠信任對方，後面有一場情緒很重的戲，喊卡之後他收不回來，他已經在顫抖，我過去我也沒跟他講太多，無聲勝有聲，其實有時候男生跟男生之間，不用講太多，眼神看一下就OK了。」

夏和熙（左起）、幸卓輝、林輝煌出席《對立而已》首映記者會。（三立提供）夏和熙（左起）、幸卓輝、林輝煌出席《對立而已》首映記者會。（三立提供）

幸卓輝特別從香港趕來參加首映，他過去常演渣男，有「渣男專業戶」封號，連製作人都笑說：「因為他的魅力太強，讓人想扒光他。」這次同樣帶來讓人又愛又恨的角色，甚至還被戲稱「讓人想脫掉他的衣服！」連夏和熙都和製作人許願，能與他拍攝親密戲，幸卓輝也大方回：「可以呀！」

夏和熙（左起）、幸卓輝、林輝煌出席《對立而已》首映記者會。（三立提供）夏和熙（左起）、幸卓輝、林輝煌出席《對立而已》首映記者會。（三立提供）

林輝瑝先前演過BL劇，面對現在的拍攝，他表示比以前多好多粉紅泡泡，連自己的少女心都會被帶出來，邊看邊露出姨母笑，對於現實生活男人與男人之間的互動，有沒有被誤會過？他笑說有的好朋友就像男閨密，兩人相處真的會讓別人誤會，但對這種感覺不會不舒服，甚至表示也有可能真的會深陷下去。

葛兆恩、紀成澔在《對立而已》組CP。（三立提供）葛兆恩、紀成澔在《對立而已》組CP。（三立提供）

葛兆恩這次除了挑戰緊張刺激的諜戰與情感糾葛，他更特別為《對立而已》創作並演唱主題曲〈太陽雨〉，用音樂訴說角色在矛盾與愛戀中的心境，他還和劇中的CP紀成澔攜手演唱插曲〈我需要你〉，兩人的深情對唱，勢必讓粉絲更加沉浸於劇情之中。《對立而已》3月28日起於VBL Series官方YouTube頻道播出，3月30日起於三立都會台出播，日本、韓國、東南亞、美洲、歐洲、紐澳等同步上架。

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