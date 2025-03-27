夏和熙斷聯小優 還原「背黑鍋排擠愛雅」事件

夏和熙出席《對立而已》首映記者會。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕夏和熙今（27日）出席三立BL劇《對立而已》首映會，對於好友小優近來身陷「口舌之爭」，他被問對此事的看法，坦言只希望事情圓滿落幕。

相關新聞：玥熹等不到道歉 發長文開戰小優

請繼續往下閱讀...

小優遭玥熹、宋羽葤等人指控大嘴巴造謠，因此被老闆吳宗憲解約，加上先前的「黑歷史」也被《小明星大跟班》挖出，她在節目中自曝曾排擠愛雅，還讓夏和熙背黑鍋。夏和熙緩頰說：「希望觀眾看看笑笑，很多時候都是節目效果，這些效果如果被放大了，已經不是娛樂了，真的就是博君一笑，不要那麼嚴格。」

相關新聞：小優發聲向宋羽葤道歉 玥熹盼王偉忠約3人同台

夏和熙談到，他近期投入戲劇宣傳，沒有特別和小優聯絡，雖然兩人過去在同經紀公司，但雙方演藝領域不同，且自己開始主持後，就比較少上綜藝節目，漸漸的沒有聯絡，加上私下共同朋友也越來越少，前一次聯繫已是半年前，「很希望事情趕快圓滿落幕，因為我也不是當事人，也不知道細節、不知他們的感受。」

夏和熙出席《對立而已》首映記者會。（三立提供）

夏和熙與小優昔為《大學生了沒》同期班底，被問現在被說是「大嘴巴」的小優，以前也是這樣嗎？夏和熙一臉尷尬，頓時不知如何回應，他當場大喊：「救命啊！」之後回說：「她年輕的時候的確有話直說，可是我覺得在這個圈子裡面不太適合這樣。小優應該要沉澱一下，好好處理。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法