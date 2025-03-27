吳婉君遭趙駿亞痛毆！賴慧如揭家暴被推下樓梯 心痛全說了

〔記者陽昕翰／台北報導〕八點檔女星吳婉君血淚控訴遭家暴，指出趙駿亞在交往期間言語暴力、情緒勒索及肢體暴力，烙印下難以消除的夢魘，對此，賴慧如也曾遭舊愛家暴，特地發聲替好友打氣，「妳不孤單，妳是勇敢堅強的女孩，我們都會給妳力量， 讓這一切變得越來越好！」

賴慧如曾交往過一個會對她暴力相向的男朋友。（民視提供）

賴慧如曾交往過一個會對她暴力相向的男朋友，對方在生日當天把她從三樓樓梯往下推，還扯她的頭髮抓頭去撞牆，去年她發片更把這段經歷寫成了新歌《堅疕 kian-phí》，勇敢面對自己的創傷。

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賴慧如提到，「堅疕」的意思是結痂 ，「傷口結痂，但並不是完全康復的傷口，故意去摳它，還是會流血。」見到吳婉君近日的新聞，賴慧如心疼說， 「從《愛的榮耀》與她合作，她是一個非常勇敢，而且面對任何事情都非常認真的一個女生 。」

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賴慧如談到，暴力真零容忍，「無論感情多麼好、多麼深愛，在動手的那一刻已經毀滅了這一切，是無法彌補的傷痛 」，透露得知消息就已經立刻送上關心，希望大家能給好友更多力量。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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