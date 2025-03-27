吳婉君遭家暴 閨密林萱瑜心疼聲援：要付出代價

〔記者蕭方綺／台北報導〕吳婉君演出《炮仔聲》打開知名度，去年7月與趙駿亞交往，今年3月卻遭趙駿亞家暴，且已提告傷害及聲請保護令，兩人戀情順勢曝光。對此，一起合作八點檔的林萱瑜、陳小菁也出面替她聲援。林萱瑜在Threads上發文表示：「我始終相信，人是要為自己的所作所為付出代價的。」雖然未指名道姓，但網友都秒懂她所言何事，也憤恨不平罵：「現在在同圈，混不過去了。」

林萱瑜（右）和吳婉君感情不錯。（翻攝自臉書）

陳小菁也在社群上聲援吳婉君，指出：「不要覺得道歉就應該被原諒，因為受傷、受害的不是你。任何的傷害都有可能在心裡一輩子。」

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吳婉君本月13日凌晨返回趙駿亞位於中和的住處，遭到對方毆打，造成額頭瘀青、嘴唇及頸部挫傷，當天傍晚她持驗傷單到中和分局報案，稱與趙駿亞因價值觀不同發生爭吵，隨後遭到毆打。趙駿亞家暴一事鬧得沸沸揚揚，其黑歷史再度被起底，動手家暴已不是第一次，他還曾在美國入獄16個月，顯然惡習難改。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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