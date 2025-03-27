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樂天女孩巫苡萱 錄影造型超薄、超火辣

巫苡萱今天曝光自己錄天才衝衝衝的造型。（翻攝自IG）巫苡萱今天曝光自己錄天才衝衝衝的造型。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕2016年通過海選拿下LamiGirls冠軍之後，從銀行轉職當啦啦隊的巫苡瑄，現為樂天球團MC，還會上綜藝節目。今（27）她在社群平台貼出自己路《天才衝衝衝》的穿搭，造型超貼、超薄、超火辣，讓許多粉絲眼冒愛心，大喊：這也太美了吧！

巫苡萱發文說「錄天才衝衝衝的一天 穿的（得）很像rock you everyday」並且加上許多看來非常搖滾的表情圖案，並感謝每次搭配服裝都超有她的風格，看起來她本人也非常愛這種甜美搖滾風。

巫苡萱的造型非常有搖滾風格。（翻攝自IG）巫苡萱的造型非常有搖滾風格。（翻攝自IG）

在照片中，巫苡萱綁著高馬尾，身上穿的上衣是黑色薄紗裝，重要部位有小可愛遮住，不但強調了她的胸部，中空設計也凸顯腰身纖細；下半身則是紅色格子百褶裙，並有鉚釘皮帶裝飾，腳踩長靴，非常有搖滾女孩的味道。

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照片中，可以看到巫苡萱紮起高馬尾，身穿黑色透膚上衣，相當映襯她的白皙膚色之外，還完美包覆出渾圓胸型，短版中空剪裁辣露纖細腰身，腹部絲毫不見贅肉。

巫苡萱現在也是樂天球團MC。（翻攝自IG）巫苡萱現在也是樂天球團MC。（翻攝自IG）

成為球團MC的她，覺得說話咬字真的是很大的挑戰，有時候說話不小心吃螺絲或者發出奇怪的音，雖然聽起來可愛，但是對於追求完美的巫苡萱來說，絕對不可以發生，她更努力強迫自己練習，希望能夠有所改善。

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