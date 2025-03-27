導演驚曝「戰爭已經開始！」倒數計時罷免影片幽默變驚悚

〔記者許世穎／台北報導〕由百位影視工作者共同參與的「Taiwan Action公民罷免影片計畫」，今接棒上線的「每日一字：倒數計時篇」，從前一支的幽默畫風一轉改走驚悚風格，導演朱詩鈺對此表示，想告訴身旁，期待台灣永保和平，遠離戰爭的朋友，「一個被削弱的台灣，離戰爭只會更近。而這場戰爭，早就開始了。這次，敵人不只在海的另一端。」

由百位影視工作者共同參與的「Taiwan Action公民罷免影片計畫」推出第三支「每日一字：倒數計時篇」影片。（Taiwan Action提供）

該影片計畫日前發布「每日一字」篇，影片中的微笑姐巧笑倩兮，現實中持續上演的藍白惡質手段卻已讓人笑不出來。微笑姐在「每日一字：倒數計時篇」中詢問觀眾：「罷免第二階段連署書，你填寫了嗎？」影片氛圍急轉直下宛如恐攻倒數，警笛聲聲催促，敵人步步進逼，若民眾繼續逃避現實不去連署罷免，驚悚片中的恐怖劇情眼看將成明日台灣的現實。

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自2025年1月至今，短短不到3個月藍白立委以實質的手法將自己活成了中共代理人的姿態，挾人數優勢癱瘓憲法法庭、以違反民主程序的惡質手段凍刪政府預算，國外貨輪割斷海底電纜進行資訊封鎖，中共也持續進行封控台灣的演練。

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而鼓吹武統並聲稱「台灣人都是砲灰」的中配亞亞於25日離境，也正是陳澄波於78年前過世的同一天，國民黨竟以違反議事規則的手段踐踏程序正義，強行通過意圖強推的兩項公投，台灣的民主制度已蕩然無存。

導演朱詩鈺表示，國防預算被凍結，消防資源被削減，甚至連攸關國家安全的政策也在鬆動，「我不明白，這些本該守護台灣、讓國家更強大的人，為什麼他們的選擇，會以癱瘓憲法法庭與政府部門運作為目標，這對我們這些國民有甚麼好處？」

朱詩鈺說這不只是幾個法案的問題，而是一種思維，聯手打造一個被綁手綁腳的台灣，「即使有些決策被擋下來了，但那些削弱台灣的軌跡，仍然清晰可見。」並表示「如果我們這世代的人甚麼都不做，後面的反抗只會變得越來越困難。」警示民眾二階罷免連署已進入倒數計時，期望大罷免行動成為一場百花齊放遍地開花的嘉年華。

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Taiwan Action公民罷免影片計畫接連推出「倒垃圾篇」和「每日一字篇」均廣受歡迎，從發布當日就獲得網友瘋狂轉發討論，觀看次數保守估計分別都已突破百萬。此外網友更透過協力合作熱情支持，目前兩支影片皆已由公民自發配音並製作字幕完成台語版。

YouTube上的影片連結也獲得公民協力配上多國語文字幕，「倒垃圾篇」已有英、德、越南、捷克文等字幕，「每日一字篇」則已有日、德文字幕可選擇。除了希望民眾熱情轉發支持之外，團隊也鼓勵民眾響應百位影視工作者的行動，拍攝自己的罷免影片，以自己的創作發出自己的聲音。

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