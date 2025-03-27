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娛樂 最新消息

黃子佼不該被原諒！律師怒轟判太輕「他有女兒卻糟蹋別人女兒」

黃子佼一審遭判8個月有期徒刑。（資料照，記者胡舜翔攝）黃子佼一審遭判8個月有期徒刑。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃子佼2023年捲入MeToo風波後，再因手握大量未成年性剝削影像，遭檢方依《兒童及少年性剝削防制條例》起訴。針對黃子佼一審遭判決8個月有期徒刑，律師林智群則認為判處太輕，他痛斥黃子佼的惡，「他自己也有女兒，他怎麼可以這樣糟蹋別人的女兒！」

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黃子佼因購買、持有2259部兒少性影像引發人神共憤，近日又被發現攜妻女享天倫引爆網友怒火，隨著一審遭判處8個月有期徒刑，林智群則表示黃子佼在加入「創意私房」會員後，10年間購買的未成年性影片中，有裸露身體甚至有性交猥褻行為，且有些少女甚至展示學生證，以證明自己就讀的學校。

藝人黃子佼持2259部兒少性影片，一審判刑8月，不得易科罰金，有入獄風險；黃上訴拼免入監，高院26日首度開庭。（記者楊國文攝）藝人黃子佼持2259部兒少性影片，一審判刑8月，不得易科罰金，有入獄風險；黃上訴拼免入監，高院26日首度開庭。（記者楊國文攝）

「還有一個少女被高級會員指名，拍了200多次不堪影片！」林智群不忍表示小朋友們不可能一開始就主動做出如此離譜的行徑，而是一步步遭誘騙、被稱讚漂亮以達拍攝清涼照之目的，之後再被要求拍攝更大尺度影片，或用偷拍方式取得猥褻照片影片，小朋友爾後遭威脅不能告訴老師、家長。

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「黃子佼的惡，在於他就是這一切產業鏈的源頭！沒有需求，就沒有供給！」林智群痛批，若沒有黃子佼這類人購買影片的行為，網站也經營不下去，也沒辦法找更多未成年少女下手。針對黃子佼辯稱不確定影片中的少女是否未成年，林智群則直指黃子佼看了一堆未發育身體，「你不確定他們是否未成年？」

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不僅如此，黃子佼更稱購買這些影片是為了舒壓，林智群抑不住怒火開嗆「他的舒壓，是建立在多少未成年少女不堪的回憶、一輩子的傷害上？」、「他自己也有女兒，他怎麼可以這樣糟蹋別人的女兒？」林智群同時更認為一審判決8個月太輕，因為這樣一個指標案件如果判這麼輕，「不啻給那些噁男一個訊息，就是這個事情沒什麼！」

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