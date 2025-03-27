受害者一生活在被人窺視 李怡貞斥黃子佼：衣冠禽獸

黃子佼遭控持有多部兒少性影像，被依違反兒少性剝削罪起訴。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人黃子佼被控在色情網站「創意私房」論壇購買少女淫片，遭台北地檢署以《兒童及少年性剝削防制條例》持有兒童及少年性影像罪起訴，26日第6次開庭審理，庭後黃子佼突90度鞠躬道歉後搭車離去。

律師李怡貞今（27）日凌晨在臉書發文表示，很多人不知道黃子佼的案件涉及的深度跟廣度，都以為只是單純的看看畸形的A片而已，「這些有各式不同的影片產出，各個孩子們分別產出從個位數到3位數的影片數量、只為了滿足這些有錢有權的高級會員衣冠禽獸點菜」，怒斥這些會員沒有錢辦不到的事。

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發文中，李怡貞心疼這些受害者一輩子只能活在覺得時時刻刻被人窺視的世界裡，「他們綁手綁腳的不敢發展自己，深怕不堪的過往隨時被挖出，被爆出，被流傳，有些或許就不得已的豁出去直接以身體來賺錢。」 其實，李怡貞不認為這個判決書長長的附表應該要被流傳，因為真的會是對受害者的N次傷害，甚至特意節錄犯罪情節最嚴重或拍出最多數量的受害者表格行列，她希望大家能知道這件事的嚴重性。

而李怡貞 因為追打黃子佼，事務所名稱被網軍惡意竄改，被網軍各種攻擊，灌負評、甚至試圖變更商家負責人，現在的她 時時刻刻提醒自己：「當你在凝視深淵，深淵同時也在凝視你，也與把我當怪獸的你們共勉之。」

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