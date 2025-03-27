Yuma斷開Ryu、Tommy首發聲 預告復出喊「新的開始」網直搖頭

Yuma開設新頻道引起網友討論。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「RyuuuTV」由Ryu、Yuma夫妻檔共同經營，先前爆出雙雙婚內出軌，如今兩人離婚，Ryu與新歡中國女畫家修成正果，而Yuma也在昨（26）於社群宣布將重新開始，掀起網友討論。

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Yuma（中）斷開Ryu（右）與Tommy（左）。（翻攝自IG）

Ryu去年11月爆出婚外情醜聞後，新歡中國女畫家出面護愛，直指Yuma才是最先背叛的那一方，且爆料對象是同為YouTuber的日本籍Tommy，劇情反轉震撼外界。如今兩人已經確定於1月離婚，Ryu也與中國女畫家大方公開放閃，更在社群曬出多張親密貼臉照，Yuma則似乎早已狠甩Tommy。

Yuma重新開設頻道「yuma／日本人的日常」。（翻攝自YT）

沉寂數月後，Yuma重新開設頻道「yuma／日本人的日常」，並釋出首支新片「新的開始」，影片中可見她已離開原來居住的茨城，獨自帶著寵物兔子搬到北海道居住。影片曝光後，吸引網友湧入留言加油打氣，但也有網友在PTT發文詢問「Yuma新的開始，買單嗎？」，不少網友直搖頭表示，「我不要，樓下要」、「銀幕CP受眾才廣」、「她講話又不有趣」、「出軌不能容忍」。

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