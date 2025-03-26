恢單還沒1年被爆熱戀「建材業陳傑憲」 楊千霈強硬回應：子虛烏有

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊千霈去年和紡織小開洪家傑結束8年婚姻，恢單還沒一年，桃花不斷，日前被拍到跟玖壹壹的春風慶生，但雙方都否認戀情，僅稱是好友，今再爆緋聞，對方是陳志強婚禮上的伴郎Jeremy，被稱為「建材業陳傑憲」，是名富二代，和她一樣都曾有過一段婚姻，也有小孩，兩人頗有共通處。

楊千霈（右起）和Jeremy在陳志強婚禮合照。（翻攝自IG）

外界關心2人戀情進度，對此，楊千霈今強硬回應是子虛烏有的報導，「對本人及親友的生活已致不便及負面影響」，並說「日後對於本人再有任何不合乎事實之報導，本人不排除提告，捍衛權利」。而陳志強身為兩人好友，今回：「目前都是朋友，沒有熱戀。」但語帶保留指出「樂觀其成」。

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楊千霈（右起）和Jeremy在生日派對相處看來融洽。（翻攝自IG）

只是細察楊千霈的社群媒體，不少和Jeremy的合照，不光在陳志強婚禮上首度碰面之外，婚宴結束不久就是楊千霈的生日派對，Jeremy也現身到場，唱卡拉OK時，楊千霈邊扭邊往Jeremy的方向移動，還一度在他面前扭屁股，狀似親密，且照片中楊千霈和Jeremy算是黏緊緊，總在彼此身旁，但楊千霈否認傳言。

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