曹雅雯工廠泡澡太Chill！做菜頭粿「拌到手軟」 邰智源帥氣救場

〔記者林欣穎／台北報導〕邰智源主持公視台語台《來去恁兜洗魂舒》，最新一集迎來首位女性客座主持人曹雅雯，她將與邰智源共遊雲林西螺，親身體驗菜頭粿的製作過程。首次參與實境旅遊節目的曹雅雯與邰智源在旅途中互動默契十足，邰智源好奇她何時發現自己會唱歌？曹雅雯笑說：「我三歲就愛唱，第一首會唱的歌是阿公教的黃思婷〈雙叉路口〉。」

曹雅雯（左）首度與邰智源搭檔主持。（公視台語台提供）

曹雅雯還自曝幼稚園時主動報名歌唱比賽，只為贏得心心念念的腳踏車，「最後真的拿到第三名，獎品就是腳踏車，夢想成真！」除了唱歌，她更擅長寫歌，這趟西螺之旅結束後，還特地手寫一封信給這次拜訪製作菜頭粿的「曾家莊」一家，道出姊弟接家業的辛酸與溫情，讓邰哥感動直呼：「字好漂亮，又文學又真誠，妳根本是才女！」

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曹雅雯（左起）做菜頭粿拌到手軟，邰智源帥氣救場。（公視台語台提供）

《來去恁兜洗魂舒》這一集從雲林西螺的福興宮出發，朝聖當地信仰中心「太平媽」媽祖與神農大帝，兩人也體驗製作豆皮、採收黑豆、參觀鐵蛋工廠，以及製作菜頭粿，製作過程中，曹雅雯雙手扛起大型攪拌機具懸空拌料，臉部露出痛苦糾結，忍不住大喊：「手有夠痠的啦！」邰智源見狀立刻接手，帥氣穩定操控機器，讓老闆驚訝問他平常是否有在練？邰智源笑答：「終於有人知道我有在健身了！」曹雅雯回憶道：「收工回去真的雙手僵硬，才知道這麼辛苦，也深深敬佩他們對家業傳承的用心與創新！」

曹雅雯（左）與邰智源學習製作豆皮。（公視台語台提供）

旅程尾聲依照節目慣例，兩人在菜頭粿工廠裡的檜木澡桶泡澡，邊吃招牌年糕與紅豆年糕，曹雅雯一臉滿足直呼：「許願成功！」讓這場兩天一夜的療癒之旅完美收官。

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