曾莞婷認「失去一部電影跟代言」 背後原因惹淚：也許沒下次…

曾莞婷近日前往歐洲旅遊。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕42歲女星曾莞婷因拍攝八點檔走紅，近年成功轉戰大銀幕外，在Netflix影集《影后》也展現精湛演技大獲好評，還跨界主持綜藝節目，工作忙碌的她，昨（26）在社群透露自己與好友前往歐洲旅遊，並坦言因為這趟旅程丟失一部電影跟代言，背後真實原因惹淚。

曾莞婷為了這趟旅程丟失一部電影與代言。（翻攝自IG）

曾莞婷在社群曬出歐洲旅遊的Vlog，並提到為了這趟旅程丟失了一電影跟代言，表示以往的她一定會選擇工作而推遲旅遊，「但現在的我不想等待，因為也許就沒有下次了」，回憶起小時候，爸爸總是以工作為重，每次到了機場都會因為不放心工作而折返，「他總說下次吧⋯⋯但意外無情的帶走了他，真的沒有下次了」。

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曾莞婷（中）與好友張文綺（左）、徐凱希（右）一起前往歐洲。（翻攝自IG）

曾莞婷這次和好友張文綺、徐凱希一起前往歐洲，由於這趟旅程徐凱希帶著父親同行，看見他們父女倆相互依靠、拌嘴的模樣，忍不住感嘆「如果你在就好了」，遺憾表示自己來不及牽著父親的手，帶他享受人生，希望可以在這趟旅程記下所有風景傳達給父親，「讓你知道我過的很好」。曾莞婷的感性告白曝光後，吸引許多粉絲留言，「珍惜當下」、「享受人生，每天都要開心」、「看完我怎麼有一點想哭了，莞婷別難過我們都會陪你的」。

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