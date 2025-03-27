家寧母群海娛樂涉逃漏稅 Andy證人身分被約談

〔記者王定傳／新北報導〕知名百萬級YouTuber「眾量級」情侶檔Andy、家寧兩人分手後，爆出頻道經營權糾紛，Andy獲網友與網紅圈大力支持。網友認為，家寧母親曾淑慧開設的群海娛樂可能涉嫌逃漏稅，已向國稅局檢舉並向新北地檢署告發；據了解，新北檢日前已分「他」字案由檢察官進行調查，檢察官昨指揮調查局北機站以證人身分約談Andy至北機站進行查證，檢察官也到北機站複訊後將Andy請回。

Andy（左）與家寧一家撕破臉，網友力挺Andy還告發家寧母親曾淑慧開設的群海娛樂可能涉嫌逃漏稅，檢調昨以證人身分約談Andy進行查證。（翻攝自臉書）

日前Andy發片控訴自己辛苦經營頻道，10年來累積227萬人的訂閱率，與家寧分手後，頻道被母女二人「整碗捧走」，多年來自己只有領5萬5000月薪，反觀家寧一家卻是吃香喝辣。事後更發現，母女二人於2018年成立群海娛樂公司，自己卻只有分到25%股份。

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影片上架後，引發網友關注，近日來更讓Andy成立的新頻道Andy老師訂閱人數，成為目前最快達到200萬訂閱的頻道，更直接超過原先眾量級的227萬訂閱數，直接到238萬，也收到網紅圈及網友們的斗內。

網友認為，群海娛樂公司經營「眾量級CROWD」頻道有逃漏稅之餘，分別向國稅局及檢方檢舉。新北地檢署日前已分他字案、涉違反稅捐稽徵法調查，並將法人群海娛樂列被告，但公司董事長及監察人分別為家寧母女，是否涉案將視檢察官調查結果而定。

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