民主時代才敢嗆政府的俗仔 律師林智群：怎麼跟陳菊比

監察院長陳菊日前因病住院，民進黨立委賴瑞隆上個月初受訪表示，陳菊健康沒問題，但走路仍有些不方便。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕監察院認定民眾黨前主席柯文哲政治獻金案違法，日前裁罰並沒入5579萬餘元，引起立法院民眾黨團主任陳智菡怒嗆監院「去死一死、垃圾」，更痛罵監察院長陳菊「頭殼壞去」，對此。名嘴張益贍表示，陳智菡你罵陳菊頭殼壞去之前，先把自己幫木可直播帶貨的錢，吐出來吧！

今（27）日一早，律師林智群在臉書截圖砲轟有網友在匿名帳號後面胡說八道，不敢為自己言論負責，還說：「我是人反綠共欸。」林智群斥這種人就是日子過太爽了，沒經歷過國民黨真正的白色恐怖時代，才會綠共綠共的，小菜雞，他表示：「碰到真正的白色恐怖或共產黨，這些人才不敢講這種屁話啦！」

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律師林智群今天一早在臉書發文底下提及陳菊。（翻攝自林智群臉書）

有網友署名在林智群發文底下說：「我反紅共，也反綠，還好我不匿名可以大聲說。」讓林智群留言回應：「如果是綠共，你才不敢說話啦！笑死，民主時代時才敢嗆政府的俗仔，怎麼跟陳菊比。」

林智群在發文提及陳菊，讓很多人想起她過往為台灣民主經歷。1979年，陳菊擔任美麗島雜誌社編輯委員，同年12月10日，世界人權日紀念活動所衍生的美麗島事件，導致她在同月13日被逮捕。

1980年1月，當時29歲已知將受唯一死刑叛亂罪審判的政治犯陳菊，在獄中寫下給台灣人民的遺書「願所有受苦、被受縛、被壓迫的人早日得到解放，願我深愛的故鄉──台灣的人民早日享有真正的公平、平等、自由、民主的生活。祈法律能象徵代表正義，而非只是統治的工具，形同具文愚弄人民。……」等文字。

1980年3月18日，陳菊以叛亂罪被起訴，初期仍收容於警總的景美看守所，葉島蕾被捕，才送到專門收容政治犯的土城清水坑「仁愛教育實驗所」，在服刑6年又2個月後，於1986年假釋出獄。

1990年，時任已故總統李登輝宣布特赦陳菊及其他美麗島事件所有政治受難者。

2023年底美麗島事件44週年前夕，美麗島事件受難者的總統府資政姚嘉文出版新書「第一法庭，蔣政權的最後掙扎」，陳菊表示：「民主、自由得來不易，是過去很多人打拚而來，台灣人都應珍惜並共同守護。」

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