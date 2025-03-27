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大港開唱秘密武器曝光！廣末涼子強撞閃靈 讓歌迷想破頭

廣末涼子將在女神龍舞台壓軸登台。 （出日音樂提供）廣末涼子將在女神龍舞台壓軸登台。 （出日音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕第16屆大港開唱本週末在高雄駁二藝術特區登場，今年同樣有超過百組的演出卡司，共有11座舞台同時熱鬧開唱，成為大港有史以來規模最盛大的一屆，闊別多年，主辦單位更把消失許久的浮橋重新回歸，令不少老樂迷回憶湧現。

被稱為初代大港橋的「橋王」成了今年的秘密武器，過去是連結會場兩邊舞台最重要的通道，不過隨著大港橋正式完工，浮橋在前幾屆功成身退，今年考量活動期間人數眾多，決定讓「橋王」重返大港，除了主要協助人流疏散，也感受不一樣的高雄港邊風情。

橋王在本屆大港開唱驚喜回歸。 （出日音樂提供）橋王在本屆大港開唱驚喜回歸。 （出日音樂提供）

本屆大港女神由日本重量級女星廣末涼子擔任，從消息正式曝光後，許多樂迷就非常期待她以歌手身分首次在台灣音樂祭亮相，也引起日媒高度關注。

廣末涼子會在首日（29日）的女神龍舞台壓軸演出，同時段正好碰上閃靈，雙方將帶來一場另類人生音樂對決，樂迷屆時要選擇看誰的表演，也是傷透腦筋。

雖然正面迎擊大港女神，閃靈這次重返南霸天舞台壓軸，更準備許多驚喜獻給樂迷，包含近期搶先釋出的新歌《百萬遍》，邀請樂迷一起加入「閃靈多元宇宙」。

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