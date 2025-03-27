晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（獨家）遭狂粉騷擾牽扯胡瓜！曹雅雯崩潰回應：要下跪道歉了

曹雅雯正在籌備個唱，卻被狂粉騷擾心情大受影響。（記者潘少棠攝）曹雅雯正在籌備個唱，卻被狂粉騷擾心情大受影響。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／專訪〕台語歌后曹雅雯上月遭狂粉追堵鬧上警局，被搞到身心俱疲，至今仍是處在崩潰狀態，她接受本報專訪驚吐，當時被糾纏半小時，被逼到只能報警，沒想到對方至今騷擾仍未停歇，就連綜藝天王胡瓜都被牽連。

曹雅雯當年參加歌唱比賽，節目主持人就是胡瓜。（資料照，民視提供）曹雅雯當年參加歌唱比賽，節目主持人就是胡瓜。（資料照，民視提供）

為了安全，曹雅雯近來鮮少出門，想起當天被狂粉堵到的狀況，依舊是餘悸猶存，「前幾天起床我真的崩潰大哭， 哭完也只能打電話給律師，真的是太氣了。」認了被狂粉的瘋狂行徑搞到很疲憊，家人也很擔心她的安危。

其實曹雅雯被該名新加坡女粉絲騷擾1年多，起初收到訊息，她選擇禮貌性回覆，並與對方傳訊溝通，只是對方開始出現了情緒性的字眼，逼得她在社群封鎖對方，此舉卻把狂粉徹底激怒。

曹雅雯透露，該名狂粉不僅騷擾她與經紀人，舉凡是她身邊的朋友都收到過騷擾訊息，還有經紀人的父母都不放過，還有許多藝人遭殃，就連胡瓜都受害。

台語歌后曹雅雯受訪分享近來心情。（記者潘少棠攝）台語歌后曹雅雯受訪分享近來心情。（記者潘少棠攝）

由於曹雅雯已在IG封鎖對方，狂粉卻有辦法把胡瓜及她拉進一個三人群組，劈頭就要胡瓜「主持公道」，讓曹雅雯很傻眼，急忙向前輩道歉，無奈說：「希望瓜哥不要介意，也不要理會對方，我真的要下跪道歉了。」也請好友賴慧如幫忙向胡瓜表達歉意。

曹雅雯4月12日將在高雄舉辦「望南」演唱會。（記者潘少棠攝）曹雅雯4月12日將在高雄舉辦「望南」演唱會。（記者潘少棠攝）

曹雅雯坦言，從沒想過對方會從新加坡跑來台灣，「我當時被堵到的心情真的不是害怕，反而是有點憤怒。」當時她被糾纏半個多小時，除了報警更沒有別的辦法能夠脫身，已經提告的她，現在只能靜待司法調查。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中