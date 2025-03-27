（獨家）遭狂粉騷擾牽扯胡瓜！曹雅雯崩潰回應：要下跪道歉了

曹雅雯正在籌備個唱，卻被狂粉騷擾心情大受影響。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／專訪〕台語歌后曹雅雯上月遭狂粉追堵鬧上警局，被搞到身心俱疲，至今仍是處在崩潰狀態，她接受本報專訪驚吐，當時被糾纏半小時，被逼到只能報警，沒想到對方至今騷擾仍未停歇，就連綜藝天王胡瓜都被牽連。

曹雅雯當年參加歌唱比賽，節目主持人就是胡瓜。（資料照，民視提供）

為了安全，曹雅雯近來鮮少出門，想起當天被狂粉堵到的狀況，依舊是餘悸猶存，「前幾天起床我真的崩潰大哭， 哭完也只能打電話給律師，真的是太氣了。」認了被狂粉的瘋狂行徑搞到很疲憊，家人也很擔心她的安危。

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其實曹雅雯被該名新加坡女粉絲騷擾1年多，起初收到訊息，她選擇禮貌性回覆，並與對方傳訊溝通，只是對方開始出現了情緒性的字眼，逼得她在社群封鎖對方，此舉卻把狂粉徹底激怒。

曹雅雯透露，該名狂粉不僅騷擾她與經紀人，舉凡是她身邊的朋友都收到過騷擾訊息，還有經紀人的父母都不放過，還有許多藝人遭殃，就連胡瓜都受害。

台語歌后曹雅雯受訪分享近來心情。（記者潘少棠攝）

由於曹雅雯已在IG封鎖對方，狂粉卻有辦法把胡瓜及她拉進一個三人群組，劈頭就要胡瓜「主持公道」，讓曹雅雯很傻眼，急忙向前輩道歉，無奈說：「希望瓜哥不要介意，也不要理會對方，我真的要下跪道歉了。」也請好友賴慧如幫忙向胡瓜表達歉意。

曹雅雯4月12日將在高雄舉辦「望南」演唱會。（記者潘少棠攝）

曹雅雯坦言，從沒想過對方會從新加坡跑來台灣，「我當時被堵到的心情真的不是害怕，反而是有點憤怒。」當時她被糾纏半個多小時，除了報警更沒有別的辦法能夠脫身，已經提告的她，現在只能靜待司法調查。

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