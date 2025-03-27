勇兔揮別舊愛醉酒勾搭已婚男！驚醒「裸身床照」曝光

勇兔（左）在《好運來》喝醉搭錯車，跟傅子純不打不相識。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「勇兔」林筳諭加入民視八點檔《好運來》，與傅子純上演正義暴衝女與斯文鐵面男的情感糾葛戲碼，女方因遭軟男分手借酒澆愁，結果喝得太醉誤上男方的車，喝醉後裸身睡在傅子純床上，但劇中她吐了對方一身，充滿笑料的對手戲，成為亮點。

勇兔在《好運來》演出失戀醉女，笑料不斷。（民視提供）

回憶起與傅子純的初次合作，勇兔印象最深刻的是第一場對手戲，拍攝現場由於演出醉酒狀態，她的坐姿顯得豪邁，她非常感謝傅子純在拍攝現場的照顧，不僅貼心提醒她注意裙子，還在對戲時給予自己很多幫助，讓她感到非常安心。其中一場嘔吐戲碼，傅子純即興加入台詞，讓這場戲增添不少趣味，勇兔笑說：「跟子純哥合作起來非常愉快！」

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勇兔在《好運來》喝醉後裸身睡在傅子純床上。（民視提供）

勇兔也劇透傅子純的角色接下來有病纏身，台詞大幅減少，導致兩人對手戲，大量台詞都落在她身上，每回獨自背劇本時，傅子純則一臉自在，甚至在對戲時肚子咕嚕咕嚕叫，讓她直呼一不小心就出戲，傅子純還開玩笑：「妳講台詞太好聽，要讓妳多講一點！」

對於劇中酒醉的橋段，傅子純也分享對於處理酒醉人士的看法。他認為，遇到不認識的酒醉人士，最好還是保持距離，而如果是認識的人，則會盡力勸阻繼續飲酒，確保安全。

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