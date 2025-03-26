《平行時空戀上妳》試片傳啜泣聲 中島健人「淚水」征服milet

中島健人（右）、milet主演愛情電影《我在平行時空戀上妳》。（甲上提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕中島健人、milet合演的愛情電影《我在平行時空戀上妳》今（26）試片，片中為了另一半「犧牲奉獻」的情節引發共鳴，後段高潮處還有不少觀眾的啜泣聲，堪稱是今年「最催淚的日本電影」。

該片是人氣歌姬milet的首部電影作品，戲份吃重，她感謝中島健人在表演上給予許多協助，打趣說被中島健人「拯救」，誇他是「非常紳士且溫柔的人，能夠敏銳地察覺對手的細微變化。」

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電影描述中島健人與milet在大學時一見鍾情，順利步入禮堂成為夫妻，卻在相戀8年後的某日，中島健人因忙於撰寫暢銷小說《蒼龍戰記》續集，與milet起爭執，並不耐煩撂一句「別打擾我」，讓milet坦言當下超心痛。

不過milet大讚中島健人非常貼心，事後立刻主動慰問，讓milet覺得超暖，笑著回憶道：「拍攝結束後，他馬上跟我道歉，說『對不起』！」milet同時也被中島健人的演技深深撼動。

milet直呼：「他（中島健人）的眼淚真的太美了！這次他飾演的『陸』充滿真摯的情感，隨著情感而落下的眼淚非常純粹。有一場戲，他在台下看著美波唱歌，眼中閃耀著淚光，那一刻我真的被震撼了！也更能投入歌曲的情感中。」

為了拍出讓觀眾感同身受的戀愛故事，兩人在開拍前就多次相約見面、排練，並在45天內高密度拍攝，成功創造最真實的愛情火花，互動自然又情意深厚。

導演三木孝浩表示兩位主角都是進取心很強、工作相當認真的人，「我用半強制的試探手法，不給他們時間慢慢拉近距離，而是一開始就必須進入狀態，看他們能即興表演到什麼程度。沒想到他們很快就能自然的相處。」

《我在平行時空戀上妳》首週特典為「甜蜜CP」A3海報。（甲上提供）

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