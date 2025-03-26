《GIVEN：去海邊》日本夯賣3億票房！日媒讚：揪心的傑作

《GIVEN被贈與的未來劇場版：去海邊》連續7週稱霸獨立戲院票房排行，刷新本系列作品的影史最高票房紀錄。（采昌提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本BL話題之作《GIVEN被贈與的未來劇場版：去海邊》將登台放映，該片以搖滾樂團為故事主軸，結合音樂、校園、愛情與BL元素，打造讓人難以忘懷的青春群像，被日本媒體譽為「讓人為之揪心的傑作」。

《GIVEN 被贈與的未來》漫畫在2013年於BL雙月刊《Cheri+》春季號連載後，獲讀者好評回饋，更在2020年「這本BL不得了！」中榜上有名，並在國外知名動漫排行榜「Anime Trending」以男男CP登上情侶排行榜冠軍。

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隨著漫畫的成功，本作接連推出廣播劇CD、電視動畫，在2020年推出電影劇場版，甚至是真人電視劇。

《GIVEN被贈與的未來劇場版：去海邊》連續7週稱霸獨立戲院票房排行，刷新本系列作品的影史最高票房紀錄。（采昌提供）

其中《GIVEN被贈與的未來劇場版：去海邊》是整個系列的完結篇，本片在日本一上映，便登上日本最大電影、電視劇、動畫評論網站「Filmarks」的「初日滿足度」冠軍，日本票房更大破3億日元（約新台幣6240萬元），強勢成為本系列作品的影史最高票房之作。

此外，本片主題曲《結言》找來甫於日前訪台開唱的人氣歌手Centimillimental擔綱演唱，以他為主的個人企劃，透過豐富曲風與饒富情感的歌詞，唱出青春與成長的酸甜苦辣。

Centimillimental透露，當遇到非常重要的人，不免意識到總有一天必須面對離別，成為本曲的創作理念，他也向粉絲掛保證：「我相信對大家的人生來說，這會是一部非常重要的作品。」《GIVEN被贈與的未來劇場版：去海邊》將於4月2日在台上映。

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