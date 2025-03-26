金賽綸生前「不尋常舉動」曝！老公揭：憂鬱症引起的

金賽綸老公（左）接受橫豎研究所的訪問。（翻攝自YouTube）

〔記者鍾志均／綜合報導〕金賽綸老公今（26）接受YT「橫豎研究所」訪問，針對昨被爆家暴金賽綸，他對此嚴正否認，並說若施暴或持刀威脅，在美國來說都是重罪，隨後他揭露金賽綸生前有過「不尋常舉動」，直言當下真的嚇到了。

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金賽綸前男友K男表示，金賽綸老公向她家暴，甚至公開脖子上的傷痕照，不過仍有疑慮，有人認為那更像是用自己的指甲抓的痕跡。

「橫豎研究所」問道，是否有看過金賽綸自殘？金賽綸老公表示，「她沒有在我面前做過非常嚴重的自殘行為，但我確實看到過她有一些不尋常的舉動。有一次我們吃飯吃到一半，她突然開始抓自己的手臂，很用力那種。」

金賽綸跟老公解釋是，「憂鬱症引起的，就像突然會打噴嚏一樣的感覺」，稱她自己也不知道為什麼，何時會發作。

金賽綸老公表示，原先一直也想保持沉默，但在看了YTR李鎮浩的影片後，發現充滿挑釁，甚至不實傳言也層出不窮，因此才決定站出來糾正一切。

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