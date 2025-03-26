金賽綸老公曬「切結書」內容！曝她有過交往6年的男友

金賽綸老公提供和金賽綸的切結書內容。（翻攝自YouTube）

〔記者鍾志均／綜合報導〕金賽綸之死風波持續延燒，繼昨金賽綸老公現身後，今（26）YT「橫豎研究所」再曝光金賽綸老公的說法，並和他進行訪談；金賽綸老公稱她曾提及有過一個交往6年的男友，相信應該是金秀賢，並曝光兩人共同簽署的切結書。

金賽綸（圖）老公稱她曾提及有過一個交往6年的男友。（翻攝自IG）

金賽綸老公昨透過橫豎研究所發言，否認對金賽綸暴力指控，還聲稱給予她很多照顧，接著也否認監控金賽綸手機，表示握有雙方社群帳號、手機密碼等，都經過彼此同意。

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今切結書內容曝光，據悉1至9點是金賽綸所寫，10、11點則為金賽綸老公執筆，不過部分網友懷疑，雙方內容看似重要，記錄方式卻有些草率，懷疑造假的可能性。

此外，橫豎研究所問到金賽綸老公，表示金賽綸家屬曾說過，「金秀賢是她人生中第一任男友，從國二開始交往」，肯定對一個孩子影響很大，甚至之後罹患憂鬱症；對此，金賽綸老公直言，她沒詳細講過前男友的事，可能是因為覺得沒必要，但她有提過「有個交往6年的前男友」。

金賽綸與丈夫共同簽署「承諾切結書」內容：

1.若沒有出現「前男友/前女友」的痕跡，則嚴禁聯絡或提起相關話題，這是理所當然的吧？

2.無論發生什麼事情，禁止說謊。

3.在彼此同意的情況下，開放檢查手機。這是要彼此證明自己沒有偷吃、劈腿。

4.即使生氣，也不能口出惡言。

5.嚴禁與「前任」有任何形式的聯絡，即使是簡單的訊息也不可以。

6.「前任」不能再當朋友。

7.說過的話一定要遵守，違反一次罰一千美元，若重複則無限延長，總之要守信用。

8.不準互相指責推卸責任。

9.不能輕易放棄對方。

10.禁止在半夜喝酒後失聯。

11.禁止以「我狀況不好」為藉口進行情緒勒索。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

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