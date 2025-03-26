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（獨家）曾國城陷爭議慘丟代言！戶外巨幅看板「2週內確定撤除」

「芳茲」針對曾國城的巨幅看板，預計2週內完成撤換。（組合照，翻攝自臉書）「芳茲」針對曾國城的巨幅看板，預計2週內完成撤換。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕曾國城日前才因脫口期待黃子佼回歸，而丟節目主持棒、被拔商業代言，近日再遭翻出曾藉醉意企圖強吻陶晶瑩；各方輿論甚囂塵上，曾國城位在高雄中央公園旁的戶外巨幅廣告看板，外界至今仍持續關注撤除進度。對此，生技品牌「芳茲」當時率先開出第一槍宣布終止合作，針對連日來的關心及催促，稍早向本報做出回應。

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曾國城連日爭議不斷，日前因脫口期待黃子佼復出遭到抨擊，不僅丟失主持12年的公視《一字千金》節目主持棒，更遭所代言的生技品牌芳茲宣布終止合作。沒想到，曾國城近日再遭挖出昔日藍心湄在節目《國光幫幫忙》上爆料的片段，直指他曾在酒醉後企圖強吻陶晶瑩，爾後陶晶瑩也坦言卻有此事，但不願多提細節。

如今，曾國城失言風波尚未平息，又遭挖出以往黃湯下肚後的失態行徑，撻伐聲浪如同雪球般越滾越大，閱聽人對他的檢視更是不減反增，同時也催促生技品牌「芳茲」撤下他的戶外巨幅廣告看板。面對外界關心，「芳茲」今（26日）針對撤換進度向本報予以回應，「目前正在與廣告代理商密切協調中，大型戶外看板預計將於一至兩週內完成更換！」

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