蔡允潔性趣缺缺「經書求子」 長輩見她突問：肚子裡是男是女？

蔡允潔麟兒到北港朝天宮，帶著琥珀心經燈書和香火袋到廟裡過香爐，跟媽祖道謝。（鏡藝宏海提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕蔡允潔小年夜宣布喜獲麟兒，2歲女兒「小福星」7月添弟，日前她特地南下到北港朝天宮，帶著琥珀心經燈書和香火袋到廟裡過香爐，跟媽祖道謝，也祈求平安順產。

蔡允潔的媽媽是虔誠的媽祖信徒，她從小就常跟著蔡媽媽到媽祖廟拜拜，只要有什麼心裡話、有什麼委屈、願望，三不五時就去媽祖廟裡找媽祖訴說。一直以來，蔡允潔都把媽祖當作神明媽媽，自認是「媽祖的女兒」，這次除了祈求懷孕一切順利，也有還願的意味存在。

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蔡允潔2022年生下女兒「小福星」後，一直希望能給女兒添個伴，但因產後賀爾蒙變化處於「愛愛恐懼症」的性趣缺缺狀態；加上AMH值偏低（卵巢中的卵子數量），一般人一次取卵可到10顆左右，但蔡允潔潔僅能1顆而已。可見蔡允潔就連要人工受孕也困難重重，求子之路可謂艱辛。

朝天宮蔡咏鍀董事長與蔡允潔巧遇結緣。（鏡藝宏海提供）

去年底剛好家中長輩送蔡允潔一本朝天宮媽祖琥珀心經燈書，玄妙的是，除了她一看到這本書，就有一種熟悉又想哭的感覺，隔沒幾天還突然收到一個朋友訊息「蔡小潔，我夢見妳懷孕耶！」 蔡允潔當下看了還笑著回應：「我前一陣子去菲律賓都還生理期，怎麼可能懷孕？」不以為意的她，當天錄完影收工回家搭電梯時，更遇到一個阿嬤牽著孫女；阿嬤竟直接問蔡允潔：「妳肚子裡是男生？還是女生？」她心想：「天啊！我有胖到像是孕婦嗎？」

不過突然間福至心靈的蔡允潔，立刻搭電梯下樓匆匆去了藥局，買驗孕棒一驗竟然兩條線！讓她覺得果然是媽祖顯靈，特別找來使者傳達好消息。有感於媽祖琥珀心經燈書的奇妙緣分，蔡允潔特別前往北港朝天宮，還碰上許多縣市媽祖廟回鑾的活動。

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