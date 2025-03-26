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江蕙復出幕後推手是她！小巨蛋嘉賓人選曝光：滿心期待

歌壇天后張清芳宣布要籌備公益演唱會，地點選在台北小巨蛋。（記者陳奕全攝）歌壇天后張清芳宣布要籌備公益演唱會，地點選在台北小巨蛋。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌壇天后張清芳今天與埔基董事長趙文崇、院長蘇世強出席公益記者會，宣布要籌備公益演唱會，地點選在台北小巨蛋，包括好友李宗盛、哈林、蕭敬騰等人都是邀約人選，「二姐」江蕙也不會缺席。

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張清芳受訪透露，很榮幸為明年就邁入建院70週年的埔里基督教醫院擔任公益大使，提到台灣明年就要進入超高齡社會，期許社會大眾一起正視、關懷銀髮族的長照，並著手及早規劃。

歌壇天后張清芳宣布要籌備公益演唱會，地點選在台北小巨蛋。（記者陳奕全攝）歌壇天后張清芳宣布要籌備公益演唱會，地點選在台北小巨蛋。（記者陳奕全攝）

張清芳期待透過演唱會籌措善款，不忘喊話，希望今年能有空出的小巨蛋檔期能夠讓她舉辦演唱會。

歌壇天后張清芳宣布要籌備公益演唱會，地點選在台北小巨蛋。（記者陳奕全攝）歌壇天后張清芳宣布要籌備公益演唱會，地點選在台北小巨蛋。（記者陳奕全攝）

其實張清芳正是二姐復出的重要推手，2023年她在小巨蛋開唱，力邀坐在包廂的天后「開金口」，當時在包廂清唱《家後》，有著滿滿的感動，更表示：「聽到掌聲代表大家都沒有忘記我。」

張清芳今天受訪也談到：「那場是我把她逼出來唱的，逼出她想唱歌的欲望。」如今二姐即將復出，將在北高巨蛋開唱，張清芳受訪打趣，二姐正式復出，她也有一半的責任。

歌壇天后張清芳宣布要籌備公益演唱會，地點選在台北小巨蛋。（記者陳奕全攝）歌壇天后張清芳宣布要籌備公益演唱會，地點選在台北小巨蛋。（記者陳奕全攝）

張清芳曾是二姐「封麥」演唱會的嘉賓，至於這次復出是否會助陣？已經做好準備的張清芳表示：「人家若找我，我就滿心期待囉，若有找我，就是我的榮幸。」

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