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亞亞掀政治風波！ 網友：全台只允許「他」披上五星旗

中配「亞亞」因發表不當言論，遭移民署廢止居留許可。（記者塗建榮攝）中配「亞亞」因發表不當言論，遭移民署廢止居留許可。（記者塗建榮攝）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中配「亞亞」劉振亞因鼓吹武統台灣等言論，遭內政部移民署廢止居留許可，（25）日晚間她現身於松山機場搭機返回中國。網友對此紛紛開玩笑討論，能讓全台人民都接受並發表武統言論的恐怕只有這1人。

近期因中配「亞亞」的不當發言，再次掀起兩岸之間的政治風波，在網友激烈地討論下，有一則特別的留言指出：「唯一能接受披上五星旗、鼓吹武統的人，只有台南Josh。」此留言立刻引發其他網友讚爆，理由秒懂，因為YouTuber「台南Josh」是台灣有名的反指標，以之前的運動賽事來舉例，只要他披上對手的國旗，就能啟動詛咒之力，台灣將順利取得好成績，前陣子的棒球經典賽門票，就讓外國球評十分震驚！

YouTuber「台南Josh」被網友稱為台灣最佳反指標。（翻攝自IG）YouTuber「台南Josh」被網友稱為台灣最佳反指標。（翻攝自IG）

此外，亞亞目前雖已回到中國，但最新狀況仍備受關注，離台前在機場與孩子的分別，引發不少台灣家長的同情，與骨肉分離雖殘忍，但她仍需為自己不當的言論付出一定的代價。

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