雪寶紅到日本登國際舞台 遇恐怖粉絲跟蹤經歷驚魂夜

台啤永豐雲豹職業籃球隊旗下浪Live億萬直播主雪寶人氣爆棚。（想想時間有限公司提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台啤永豐雲豹職業籃球隊旗下浪Live億萬直播主雪寶近日登上日本東京澀谷街頭的大型電子看板，親自飛往日本見證這一榮耀時刻。對此，她興奮表示：「這應該就是我人生的高光時刻！」對於自己能夠登上澀谷街頭的巨型螢幕，雪寶難掩激動心情：「之前因為衝活動曾經上過電視牆，但從來沒想過能在澀谷的黃金十字路口出現！」

她分享這次的行程由妹妹陪同，家人們都感到無比驕傲，甚至有朋友特別傳訊息告知：「我在日本看到你的大螢幕了！」當雪寶站在澀谷街頭觀賞自己的大螢幕時，她發現路人也在學她的動作與螢幕拍照，甚至有人主動要求合照。她開心地表示：「不確定是不是粉絲，但有人對我微笑，我當然也親切回應！」

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紅到日本！電豹女雪寶登上日本澀谷大看板。（想想時間有限公司提供）

趁著這次的日本行，雪寶也安排了觀光行程，並特別造訪了東京迪士尼樂園。當被問到是否有豔遇時，她笑說：「當然有！我遇到了我喜歡好久的毛怪！真的超級可愛！」展現了她活潑的一面。2024年開年便有如此亮眼的成績，雪寶也為自己設下新目標：「希望能有更多曝光與機會，讓更多人認識我！」她強調，雖然已經取得一定成就，但仍會繼續努力。

雪寶過去曾在樂天棒球場開球，近期更有粉絲敲碗希望她跳「三振舞」。對此，她表示：「我真的很希望有雙棲機會！我喜歡應援帶來的快樂，不管是籃球場還是棒球場，能與粉絲一起感受熱情都是很棒的體驗。」近來啦啦隊成員話題度高漲，雪寶也透露自己最想合作的對象：「李珠珢！因為三振舞認識她，覺得她很可愛又很有氛圍感，想和這位AI女神合作！」

雪寶經常在IG上翻跳韓國藝人舞蹈，最近更跟上Jisoo的《Earthquake》手指舞挑戰。她表示：「手指舞看似簡單，但要跳出韻味不容易。希望有朝一日能被Jisoo本人點讚，那會是很大的認可！」作為公眾人物，難免會遇到過於熱情的粉絲，雪寶透露，自己曾被粉絲跟蹤回家：「可能是因為我拍限時動態時，不小心拍到地標，導致被找到住家樓下，對方還一直傳訊息要給我禮物，最後我實在太害怕，當晚就連夜搬家。」她感謝粉絲支持，但也希望大家能在球場給予更多應援，而不是私下騷擾。

身為台啤永豐雲豹啦啦隊浪LIVE「電豹女」一員，雪寶也透露了新年度計畫：「四月有八場主場賽事，剛好也是我的生日月，希望我們每場比賽都能勝利，今年再度奪冠！」無論是登上澀谷大螢幕、應援舞台上的亮眼表現，還是K-POP翻跳挑戰，雪寶持續以活力和魅力征服粉絲。接下來，她將努力實現更多夢想，帶給大家更多驚喜！

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