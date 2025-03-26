《瓜田》最終戰即將開打！王彩樺爆笑PK農婦 林美秀復刻古早味

〔記者侯家瑜／台北報導〕《瓜田冠軍的誕生》環台農會之旅最終站來到花蓮吉安鄉，正式進入「瓜田冠軍花博評比會」，決定哪家農會代表台灣前進日本進行國際農業交流。由於受地震與颱風影響，拍攝行程曾調整，藝人們仍努力喬出檔期，全力支持花蓮。

林美秀（右）與許富凱採龍鬚菜。（三立提供）

吉安鄉擁有得天獨厚的農業環境，以「吉安四寶」白頭韭菜、龍鬚菜、檳榔心芋、吉安米聞名，其中曾進貢日本天皇的「天皇米」，如今釀成稀有吟釀清酒「吉野一號」，年產僅1600瓶。此次瓜田小生們的任務便是運用吉安四寶，製作能搭配清酒的創意料理。

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許富凱（左起）、林美秀、王彩樺和庭庭來到花蓮吉安鄉。（三立提供）

藝人兵分兩路體驗農作挑戰，王彩樺與庭庭摘白頭韭菜，庭庭更因一句「是吃韭菜的關係嗎？」讓現場笑聲不斷，直到得知韭菜一公斤僅售10元，才真正體會農民辛勞。林美秀與許富凱則採龍鬚菜，農民嚴格巡場，讓兩人直呼：「摘不完回不去！」

王彩樺（左）與庭庭摘白頭韭菜。（三立提供）

最終料理挑戰中，王彩樺以電鍋快速完成檳榔心芋甜湯，林美秀則製作「快樂餅」，香酥口感獲好評。許富凱復刻「古早味韭菜飯」，成功獲得花博料理參賽門票，而庭庭則首度獨立完成芋頭排骨煲，令人驚艷。大家一邊享受料理，一邊搭配「吉野一號」，在微醺氛圍中，王彩樺笑喊：「中午配清酒，真的好想睡！」現場更掀起「誰最先醉」的趣味猜測，為旅程畫下完美句點。

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