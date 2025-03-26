趙駿亞家暴內幕曝光 吳婉君躺家養傷：陷恐慌

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「8點檔女神」吳婉君昨（25日）透過聲明指控，趙駿亞在交往期間言語暴力、情緒勒索及肢體暴力，烙印下難以消除的夢魘；趙駿亞坦承動手並致歉，同時也強調會面對法律責任和身心問題。

趙駿亞（左）遭吳婉君出面指控肢體暴力。（翻攝自臉書）

吳婉君在聲明中提到，和趙駿亞去年7月開始交往，期間不斷遭言語暴力和情緒勒索，最終更引發肢體暴力，「造成本人身體上的傷害，更成為難以消除的夢魘。」她認為暴力不能容忍，除了緊急驗傷報警、提出傷害及家暴告訴，同時也決定揭開傷疤，「要讓犯錯的人受到懲罰，也希望讓曾經或是正在經歷的人獲得一點力量，請勇敢保護自己。」

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據《聯合新聞網》報導，吳婉君透露，當天與朋友聚會，然而，趙駿亞認為她出門的時間過久，於是兩人發生口角，後來她是在公有停車場被打，為了避免衝突，她原本打算離開現場，男方卻不放過，將她推進車內施暴，導致無法求救，「我最後跑到管理室請他們幫我報警，管理員拒絕我，叫我自己報警，我就一個人坐在管理室門口等警察來，然後他們送我去驗傷，這整個過程都非常殘忍、殘酷」。

此外，吳婉君表示，她擔心家人看見自己受傷的模樣，選擇隱瞞此事數日，待傷勢回復才公開，稱在家裡躺了許久，也因此事陷入恐慌，無法單獨出門。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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