趙駿亞丟臉丟到香江！ 港媒報導遮臉賞「遮羞布」

香港《星島日報》以大篇幅報導趙駿亞家暴，賞他「遮羞布」在首頁稱他「男星」並遮住其面貌。（翻攝自香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星趙駿亞曾遭前女友指控施暴多次躍上新聞版面，昨（25）日再被「8點檔女神」吳婉君控訴交往期間言語暴力、情緒勒索及肢體暴力，趙駿亞坦承惡行強調「無論如何都是我的錯」，更不敵輿論壓力悄關閉臉書粉絲專頁。

趙駿亞家暴傳到香港，火速成為港媒焦點新聞，《星島日報》更以「46歲男星驚爆家暴認情緒失控！對女友掐頸毆打致頭頸受傷 曾於美國被捕判刑暴力史多」大篇幅報導，網路新聞首頁還賞趙駿亞「遮羞布」，先把他臉部遮住，似要讓網友、讀者猜猜到底是哪位台灣男星會家暴。

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趙駿亞（左）遭吳婉君出面指控肢體暴力，重創形象。（翻攝自臉書）

《星島日報》是以《新兵日記》的「魔鬼班長」，形容趙駿亞過去曾因毆打女友、推倒警員的暴力醜聞，幾度登上新聞版面，昨又被台灣本土劇女神吳婉君指控家暴，接著細數趙駿亞情史清單有不少美女藝人，包括林可彤、花花、李燕、高宇蓁、秦于婷等人，更被起底過去因遭控家暴在美國被判刑16個月，酸他名字與暴力案件幾度牽扯，丟臉丟到香江。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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