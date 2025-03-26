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娛樂 音樂

張秀卿爆與小12歲嫩尪分房 拚子夢碎認了：連蟑螂都生不出來

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后張秀卿推出新專輯《阿桃》，她除了宣傳工作，還有大立電視的主持工作，忙到蠟燭兩頭燒，更因為感冒與小12歲的嫩尪被迫分房，心情頗為無奈。

張秀卿與嫩尪結婚11年，至今仍有拚子計畫，前陣子受訪自嘲「連蟑螂都生不出來」，她打趣形容：「我們應該算是床友，只能在睡夢中曬恩愛的夢友啦。」

張秀卿驚爆與老公分房。（豪記提供）張秀卿驚爆與老公分房。（豪記提供）

張秀卿無奈表示：「最近我們倆都爆忙的，好一陣子沒能清醒的看著老公了，半夜回家他已睡了，醒來他又出門，我們的睡眠時間幾乎是錯開的，雖然睡在一起，但卻只能夢中見。」

近日忙著新專輯宣傳，張秀卿透露感冒找上門，導致嚴重失聲，被迫推掉好幾個通告與演出，她說：「忽然多出難得的病假，但怕老公也感冒，只能分房睡，暫時不能當床友，看來我們這陣子都只能在夢中相見。」

張秀卿推出新專輯《阿桃》，唱出對母親的思念之情。（豪記提供）張秀卿推出新專輯《阿桃》，唱出對母親的思念之情。（豪記提供）

張秀卿以新歌《阿桃》唱出對母親的思念之情，提到媽媽過世9年，她在錄音時情緒情緒，數度淚崩哽咽，演唱後花了很久的時間平復心情，坦言至今仍很怕演唱這首新歌，就怕眼淚止不住。

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