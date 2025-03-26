亞亞來台幾年就學會抗議！中配網紅酸：回娘家千萬別這樣做

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中配網紅「亞亞」劉振亞鼓吹武統台灣，被移民署廢止居留許可，昨（25日）晚在松山機場出境。然而，她先前不認錯的態度，以及跑到內政部前召開記者會的舉動，不僅惹怒台灣民眾，就連其他中配都看不下去，中配網紅「焦慮主婦Lia」于利雅在臉書PO文大酸：「回娘家千萬不要這樣做喔！」

中配網紅「亞亞」劉振亞（右一）因武統言論，被移民署廢止居留許可。（資料照）

亞亞事件引起台灣社會熱議，同樣身為中配的網紅Lia，也於臉書發表看法。她大酸亞亞，才來台灣幾年就學會抗議、嗆政府，「這融入也太好了吧」，更開玩笑說，台灣是個可怕的地方，把人教壞了，特別叮嚀亞亞別把此舉當成習慣，尤其是回到娘家中國：「千萬不要這樣做喔！」

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此外，Lia分析亞亞事件，限期離境是給亞亞一個期限，讓她自己離開，其實是給一個體面，非法滯留在很多國家比如日本是有刑責，要被關的，「這時候就先低調離開，然後再去申請探親簽進來，好好生活，過5年再申請依親就好」。

Lia進一步說明，台灣人可能搞不懂這些手續，以為取消依親居留就不能來台灣了，其實不是，配偶還可以申請探親簽，只不過是3個月一簽，得延期一次，也就是大概6個月就要離境一次，而且不可以工作、沒有勞健保、無法累積入籍的居留時間，「哪存在什麼骨肉分離啊」。

Lia強調，這件事的主因是違法事件讓民憤難平，不是政府故意要為難誰，並怒批亞亞，非要被利用，非要硬碰硬，非要被推到風口浪尖，怒控亞亞「害人害己」，指已經有人要推中國籍配偶入籍6年改8年。

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