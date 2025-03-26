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娛樂 音樂

田馥甄慶幸沒被討債！被問S.H.E合體開唱計畫 4字親自回應

〔記者陳慧玲／台北報導〕S.H.E情同姊妹，雖都說「單飛不解散」，但歌迷對於何時能再看到田馥甄、Ella以及Selina合體開唱，仍是個未知數，有歌迷提到：「希望有生之年可以看到S.H.E的演唱會！」對此，田馥甄也親自回應了。

即將迎接生日的田馥甄，在社群分享之前和Ella及Selina一起出遊照片，坦言自己拖延太久才發出照片，笑說：「拖延症如我，積欠了幾百張最美的風景照在我手機裡，遲遲沒分享給她們。幸好這輩子我們彼此相遇，不是來討債的，而是再續善緣，因此沒被追討。哈哈！（雙手合十感恩）」

S.H.E合體出遊，歌迷期盼有生之年能再看到他們一起辦演唱會。（翻攝自臉書）S.H.E合體出遊，歌迷期盼有生之年能再看到他們一起辦演唱會。（翻攝自臉書）

兩位好姊妹都大讚照片漂亮，Selina說：「這張根本專輯封面等級耶，我以為是新作品的照片。」Ella也誇讚，田馥甄說：「那我也就不藏私，和你們一起分享，世界上最美的風景-S.H.E。」

至於歌迷說出誠摯心願，期盼有生之年可以再看到S.H.E合體開唱，對此，田馥甄親自回應：「我也希望！」4字說出她與廣大粉絲的共同心願。

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