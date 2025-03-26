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韓星林英雄驚傳欠稅 67坪別墅遭查封

33歲林英雄曾因發送爭議私訊陷入輿論風波。（翻攝自網路）33歲林英雄曾因發送爭議私訊陷入輿論風波。（翻攝自網路）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓歌手林英雄曾因發送爭議私訊陷入輿論風波，今（26）日驚傳滯納地方稅而遭查封名下豪宅。

根據韓媒最新爆料，林英雄年僅33歲，在2022年9月豪擲51億韓幣（約1.3億台幣）購入位於首爾麻浦區合井洞67坪高級住宅「Mecenatpolis」頂層公寓，去年10月中旬無預警被查封，所幸在元月13日解除，報導指出，他疑已還清欠稅，外界稱背後原因不單純，目前林英雄所屬經紀公司也尚未對外回應。

相關新聞：韓國大咖藝人拒表態「我不是政治家」 韓網出征：只想搭民主便車

去年12月7日，南韓國會表決彈劾總統尹錫悅案，包括公民團體、工會、學生團體等，在首爾多地舉辦示威集會，要求尹錫悅下台，林英雄竟在IG上傳與愛犬「十月」合照，被網友私訊詢問：「這個時候你在幹嘛？全國人民都聚焦於違憲宣布戒嚴的總統彈劾案，不奢望你發聲，但你的冷漠真的讓人無法接受。經歷過戒嚴時期的年齡層不正是你的主要粉絲群嗎？」

對此，林英雄回覆：「我是政治人物嗎？為什麼要發聲？」此對話被截圖公開，引發討論，讓林英雄爭議再添一樁。

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