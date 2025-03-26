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中配亞亞回祖國 作家馮光遠曝下場

亞亞昨晚抵達中國福州長樂機場，被一群戴口罩神秘人簇擁，搭車離開。（翻攝自X影片）亞亞昨晚抵達中國福州長樂機場，被一群戴口罩神秘人簇擁，搭車離開。（翻攝自X影片）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中配網紅「亞亞」劉振亞在社群多次高喊「武統台灣」、「寶島插滿五星紅旗」影片，被移民署廢止依親居留許可，限期今（26）日凌晨零時前離境。劉女昨早到內政部抗議宣稱不會走，晚間現身松山機場改口同意出境，還說不認為自己有錯，而是為了日後能清白回來，隨後搭乘昨晚8時45分班機前往中國福州。

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今（26）日一早，作家馮光遠在臉書發文奉勸亞亞說：「從妳的個性，我看得出來，妳從來沒有把政府看在眼裡，這種我行我素，很棒，我希望妳堅持下去！尤其，當妳被推向萬劫不復的深淵之後，妳更是要堅持批判，把深淵裡的慘況讓世人知道，因為這就是言論自由。」

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馮光遠最後告誡亞亞：「直到有一天，妳終於回到一切言論自由的原點──新疆，為止。」

亞亞昨晚飛抵福州，有許多中國網友看直播接機，「李老師不是你老師」PO出網友抖音直播畫面發文說：「3月25日，有人在福州長樂國際機場出站口直播，網民在直播間留言諷刺亞亞：我們都等著看猴子『雞蛋準備好了』『歡迎亞亞回到她口中的萬丈深淵』。」

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