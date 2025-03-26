71歲譚艾珍宣布退休 移居台南原因藏洋蔥

譚艾珍5年前自台北移居台南，跟女兒歐陽靖及孫子新醬一起生活。（翻攝自譚艾珍臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕71歲資深藝人譚艾珍5年前自台北移居台南，跟當時甫生產完罹患產後憂鬱症女兒歐陽靖及孫子新醬一起生活，24日深夜在臉書宣布退休，昨更透露退休原因是想彌補當年無法照顧女兒遺憾。

2020年，譚艾珍帶著歐陽靖母子移居台南時，她才68歲，為什麼要提早放下台北工作機會？

她說原因很單純，就只為了好好陪伴照顧他們母子，「因為阿嬤很了解剛生完孩子就單親媽媽的孤獨無奈及無力感，而且我們家在台灣的親友很少，幾乎沒有後援，台北是老母遺留給兄弟姐妹共有的老家，也不好一直佔用吧！」

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譚艾珍說，既然存錢買了台南安平房子，女兒歐陽靖負責繳貸款，「這是完整屬於自己的家，當然帶著新生兒展開新生活」，於是乎，譚艾珍提早放下工作陪著一起照顧可愛的新醬，他說：「超級歡喜甘願，重要的是彌補了當年無能為力照顧年幼歐陽靖的遺憾。」

譚艾珍1976年踏進演藝圈至今近50年，其實早已萌生退意，直到導演吳定謙極力說服後才重返舞台劇。

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