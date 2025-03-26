金獎導演巴拉爾遭以軍帶走 最新消息已獲釋

《你的國，我的家》本月初榮獲第97屆奧斯卡最佳紀錄片，4位共同導演中，阿德拉（左）、亞伯拉罕（右）2人代表出席領獎。（美聯社）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕本屆奧斯卡最佳紀錄片《你的國，我的家》聯合導演之一、巴勒斯坦導演哈姆丹巴拉爾（Hamdan Ballal）24日傳出遭以色列占領的約旦河西岸被以軍帶走。過了一晚，以色列籍導演尤瓦爾亞伯拉罕透露巴拉爾頭部、腹部受傷，「歷經一整晚被毆打後，巴拉爾獲得自由。」

根據反占領非政府組織「猶太非暴力中心」（Center for Jewish Nonviolence）說法，哈姆丹巴拉爾被帶走事發地點，在約旦河西岸（West Bank）南部村莊蘇西亞（Susiya），猶太非暴力中心成員「約瑟夫」（Joseph）說：「他們朝巴勒斯坦人丟擲石塊，並摧毀了巴拉爾住家附近的一個水箱。」

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目擊者說，一群士兵和其他身著軍裝的屯墾者一起抵達現場，這些屯墾者一路追進巴拉爾家中，並將他交給了軍方。

亞伯拉罕透露：「他們毆打哈姆丹巴拉爾，他的頭部和腹部受傷流血。以軍闖入他叫來的救護車，把他帶走。」所幸昨晚傳出，巴拉爾已獲釋。

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