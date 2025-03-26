晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

BL劇男星吻戲身高差「踩箱子才能拍攝」 太激烈竟還咬嘴唇

〔記者蕭方綺／台北報導〕BL劇《一拍即合》兩位男主角劉丞和游書庭日前合體上民視娛樂節目《娛樂超skr》，展現超乎想像的綜藝感。節目一開始，主持人小鹿及阿甘便直搗核心，詢問兩人對彼此的第一印象，劉丞大方表示游書庭「很可愛」，游書庭則害羞回應劉丞「很帥」，現場瞬間充滿粉紅泡泡，游書庭更在節目中大方展現苦練已久的腹肌，引發現場尖叫連連。

《娛樂超skr》小鹿跟阿甘訪問游書庭、劉丞，潘若迪驚喜現身。（民視提供）《娛樂超skr》小鹿跟阿甘訪問游書庭、劉丞，潘若迪驚喜現身。（民視提供）

除了分享對彼此的印象，兩人也暢談了拍攝《一拍即合》的趣事。其中一場接吻戲因為兩人的身高差，游書庭必須踩在箱子上才能順利拍攝，而劉丞更爆料拍攝過程中他不小心咬到了游書庭的嘴唇，讓現場工作人員笑到噴淚。

游書庭、劉丞上節目，現場笑聲連連。（民視提供）游書庭、劉丞上節目，現場笑聲連連。（民視提供）

為了考驗兩人的默契，節目還特別設計了「默契大考驗」遊戲。沒想到兩人竟在遊戲中展現了令人啼笑皆非的默契。而節目最大亮點莫過於潘若迪的亂入，他以招牌的誇張肢體語言，模仿席琳狄翁的口吻，深情介紹《一拍即合》的劇情，讓劉丞和游書庭笑到無法自拔。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中