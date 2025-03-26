BL劇男星吻戲身高差「踩箱子才能拍攝」 太激烈竟還咬嘴唇

〔記者蕭方綺／台北報導〕BL劇《一拍即合》兩位男主角劉丞和游書庭日前合體上民視娛樂節目《娛樂超skr》，展現超乎想像的綜藝感。節目一開始，主持人小鹿及阿甘便直搗核心，詢問兩人對彼此的第一印象，劉丞大方表示游書庭「很可愛」，游書庭則害羞回應劉丞「很帥」，現場瞬間充滿粉紅泡泡，游書庭更在節目中大方展現苦練已久的腹肌，引發現場尖叫連連。

《娛樂超skr》小鹿跟阿甘訪問游書庭、劉丞，潘若迪驚喜現身。（民視提供）

除了分享對彼此的印象，兩人也暢談了拍攝《一拍即合》的趣事。其中一場接吻戲因為兩人的身高差，游書庭必須踩在箱子上才能順利拍攝，而劉丞更爆料拍攝過程中他不小心咬到了游書庭的嘴唇，讓現場工作人員笑到噴淚。

請繼續往下閱讀...

游書庭、劉丞上節目，現場笑聲連連。（民視提供）

為了考驗兩人的默契，節目還特別設計了「默契大考驗」遊戲。沒想到兩人竟在遊戲中展現了令人啼笑皆非的默契。而節目最大亮點莫過於潘若迪的亂入，他以招牌的誇張肢體語言，模仿席琳狄翁的口吻，深情介紹《一拍即合》的劇情，讓劉丞和游書庭笑到無法自拔。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法